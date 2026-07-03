Játékkészítő vibe coding appot adott ki a Meta

A teljesen laikusok is egyszerűbb játékokat készíthetnek a Pocket nevű mobilalkalmazással.

A Metát sem hagyja hidegen a vibe coding őrület, a napokban elérhetővé vált a közösségi óriás „Pocket” nevű új alkalmazása, mely egyszerűbb játékok létrehozását kínálja minimális vagy nulla kódolási képesség mellett. A magát csak „vibe coded” játékplatformként aposztrofáló szoftver az Atma Sciences csapatának felvásárlásával került a Meta tulajdonába, akik a Gizmo nevű, hasonló elven működő „vibe-coding” játékplatformot fejlesztették korábban, lényegében annak az utódja és mobilra implementált változata a Pocket.

A Pocket önálló mobilappként érhető el, és a felhasználók úgynevezett „gizmokat” hozhatnak létre vele, mely lényegében rövid, interaktív mini-játékok vagy kreatív digitális élmények, amelyeket szöveges prompt alapján generál az AI. A felhasználó egyszerűen csak leírja, mit szeretne, az alkalmazás pedig ebből azonnal játszható interaktív tartalmat készít az utasítás nyomán.

Az eszközt még érdekesebbé teszi, hogy közösségi funkciókkal bír, mivel van egy saját hírfolyama, ahol a felhasználók böngészhetik, kipróbálhatják és akár „remixelhetik” mások által készített mini-játékokat. A megoldás hasonlít a rövidvideós platformok (például TikTok vagy Instagram Reels) kezelőfelületére annyi eltéréssel, hogy ez esetben a tartalom nem videó, hanem interaktív játék.

A Pocket egyelőre még nem mindenhol elérhető, csak bizonyos régiókban, és a Meta sem reklámozza túlságosan, így sejthetően még egy korai kiadásról van szó.

Via TechCrunch.