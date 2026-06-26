Demoscene-től a szamizdat-számítástechnikáig - a Vakondok története

Elindult Matusik Szilárd és Csépai Gábor több díjjal kitüntetett közös sorozata, a Vakondok hatodik részének előkészülete, melynek közösségi finanszírozása mostanra csaknem minden kitűzött célt elért.

Az új dokumentumfilm a nyolcvanas évek magyar személyi számítógépes történetének egyik legizgalmasabb, alig ismert fejezetét mutatná be: az időszakot, amikor a vasfüggöny mögött, alkatrészhiány, embargós technológia, szűkös pénzügyi lehetőségek és sokszor abszurd ipari körülmények között magyar mérnökök, technikusok, klubtagok, barkácsolók és lelkes fiatalok próbálták saját kezűleg megépíteni a jövőt.

A készülő film kapcsán beszélgetünk az alkotókkal a Vakondok létrejöttének hátteréről, a sorozat készítésének egyes kulisszatitkairól és a legfontosabb mérföldkövekről.

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