Amerika is előveszi a Google-t

Az összehangolt vizsgálatot a texasi államügyész, Ken Paxton vezeti és kezdetben a vállalat hirdetéssel és kereséssel kapcsolatos tevékenységére fókuszál majd. Ez a hatóságok szerint a vizsgálat részeredményének fényében bővülhet majd, elképzelhető hogy más tevékenységi területek (például a mobilos operációs rendszerek) is figyelmet kapnak.

A Google már évekkel ezelőtt az európai hatóságok célkeresztjébe került, a hosszúra nyúlt eljárásokban a céget háromszor is megbüntették, a Google Shopping, az AdSense és az Android kapcsán követett piaci gyakorlat is milliárdos nagyságrendű büntetést ért, a legsúlyosabb az Android licencelési feltételek kapcsán kiszabott 4,3 milliárd eurós büntetés lett.

Akkor a Google és az amerikai tech cégek igyekeztek az uniós "hadjáratot" úgy beállítani, mint az innovációra képtelen EU reakcióját a rendkívül sikeres amerikai cégek térnyerésére. A cég (néhány más amerikai vállalattal közösen) arról győzködte az amerikai politikai döntéshozókat, hogy ez nem az egyes cégek, hanem az amerikai gazdaság ellen szóló politikai büntetés, pusztán azért, mert az európai cégek elvesztették relevanciájukat a digitális piactereken.

Tavaly azonban már az amerikai Igazságügyi Minisztérium is elkezdett szimatolni a nagy tech cégek körül (leginkább a Microsoft-Google-Apple-Amazon-Facebook ötösfogat sorolható ide). Az átfogó vizsgálat célja felmérni, hogy az egyes cégek által élvezett piaci erőfölény milyen hatással van a versenyre, a piacokra és a felhasználókra. A The Verge szerint a Facebook utolsó negyedéves jelentésében tett említést róla, hogy a céget egyedileg is vizsgálja már a Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC).

Másképp nézik

Itt érdemes megemlíteni, hogy az európai és az amerikai doktrína másképp áll a versenyjogi kérdésekhez. Az EU-s büntetési gyakorlat általában vizsgálja a piaci erőfölénnyel való visszaélést, és azt bünteti, ha egy entitás korlátozni próbálja a versenyt - ez a büntetés pedig még akkor is jár, ha egyébként a fogyasztók nem szenvedtek közvetlen (például forintosítható) kárt. Így például az EU-s gyakorlat szerint a piaci versenyt korlátozó promóciók is büntethetőek.

Az amerikai gyakorlat (különösen az utóbbi időben) ennél sokkal konzervatívabb, és jellemzően a fogyasztói árakra fókuszál. A hatóságok elsősorban azt nézik, hogy a szereplők visszaélnek-e monopol helyzetükkel olyan formában, hogy az közvetlenül kárt okoz a fogyasztóknak: például kihúzzák a szőnyeget a versenytársak alól majd drámaian megemelik a fogyasztói árakat.

Szintén fontos újdonság, hogy az ügyészi hivatalok kétpárti összefogást tükröznek, mind demokrata, mind republikánus államügyészek részt vesznek az eljárásban. Ez fontos áttörésnek számít, a "Big Tech" cégeket eddig jellemzően a republikánus oldal és az amerikai elnök környezete bírálta, mivel szerintük e cégek elnyomják a jobboldali hangokat és lábbal tiporják a szólásszabadságot. A kétpárti kezdeményezés azt ígéri, hogy e politikai felhangoktól mentesen, a cégek piaci gyakorlatára koncentrálva folyhat le a vizsgálat.