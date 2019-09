Két tucat malware-rel fertőzött app bukkant fel a Play Store-ban

Újabb malware kampány vette célba az Android platformot, és akárcsak korábban több más kártevő, fertőzött alkalmazásival a Play Store védvonalain is át tudott csúszni. Az eset ismét rávilágít a Google mobilos platformjának erősen foghíjas biztonságára, ami a hónapról hónapra felbukkanó új fenyegetések dacára sem látszik javulni.

A szóban forgó kártevőt a CSIS Security Group biztonsági szakértői fedezték fel, a trójai összesen 24, a Play Store-ból letölthető alkalmazásban volt ott - amelyek összesített letöltésszáma meghaladja a 472 ezret. A Jokerként emlegetett rosszindulatú szoftver a készülékekre jutva a háttérben interakciót szimulál különböző, hirdetéseket tartalmazó weboldalakkal, illetve a készülékadatokat, sőt az adott felhasználó kontaktlistáját és SMS üzeneteit is továbbítja a támadók szervereire.

A malware tevékenysége az adatlopáson túl ráadásul nem merül ki a hirdetések kattintgatásában, de prémium szolgáltatásokra is előfizet a felhasználó nevében - ehhez az adott weboldalakra szabott automatizált interakciót követően a bejövő jóváhagyó SMS-ekből másolva ki a megerősítő kódokat. A fertőzött alkalmazások jelentős része egy MCC (Mobile Country Code) listát is tartalmaz, és csak az abban megtalálható országokban kiadott SIM-eket észlelve lé működésbe. A kutatók szerint összesen 37, főként európai és ázsiai országról van szó, akadnak ugyanakkor régiófüggetlenül működő fertőzött appok is a 24 renitens alkalmazás között.

A kártevő vizsgálatát megnehezíti, hogy HTTP-n keresztül parancsokat és dinamikus kódot is fogad, utóbbit pedig JavaScript-to-Java callbackeken keresztül futtatja. Ezzel a támadók nagyban megnehezítik a fertőzött appok statikus analízisét, hiszen egy sor utasítás nincs magába az alkalmazásba kódolva. A rejtőzködést az is segíti, hogy a Joker indítókomponensét a készítők az appokban található hirdetési keretrendszerekbe ágyazták, ami ismét nehezebbé teszi annak elcsípését a szakértők számára.

A kutatók szerint a Joker nagyjából idén június eleje óta lehet aktív, de nem kizárt, hogy annak készítői már korábban is futtattak a kártevőre építő kampányokat. A biztonsági szakértők jelezték a problémát a Google felé, a keresőóriás pedig gyorsan törölte is a fertőzött alkalmazásokat a Play Store-ból. A vállalat hivatalos alkalmazásboltjában is érdemes tehát továbbra is nyitott szemmel járni, és az appok letöltése előtt vetni egy pillantást a potenciálisan gyanús működésre utaló felhasználói véleményekre, illetve az alkalmazás által igényelt engedélyekre is.