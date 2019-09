Androidra is befutott a Vivaldi böngésző

Androidra is megérkezett a Vivaldi böngésző, első körben béta címke alatt. Az Opera volt vezére és társalapítója Jon von Tetzchner böngészője, akárcsak az asztali verziónál, az androidos kiadásban is a testreszabhatóságra fekteti a hangsúlyt, és elsősorban a power usereket célozza meg. A mobilos verzió természetesen a bejelentkezést követően szinkronizálható az asztali kiadással, így a böngészési adatok, könyvjelzők egyszerűen áthúzhatók az androidos készülékekre is - mindezt végpontok közötti titkosítás mellett.

A böngésző felületét a fejlesztők igyekeztek az okostelefon-piacon jellemző, egyre nagyobb kijelzőkre szabni, ennek megfelelően a keresést, vagy új URL beírását, a tabok váltogatását, az előre- és visszalépést, illetve a Vivaldi paneljei közötti váltást szolgáló gombok is a képernyő alján húzódó navigációs sávon érhetők el. A szoftver ezzel párhuzamosan több navigációs gesztust is támogat, a sávon jobbra vagy balra húzva egyszerűen lehet lapozni a megnyitott fülek között.

Az androidos Vivaldi egy jegyzetelőfelülettel is kiegészül, amelyben különböző hivatkozások, vagy akár kiszemelt termékek menthetők el, illetve szinkronizálhatók az egyes készülékek között. A böngészővel továbbá egyszerűen készíthetők képernyőképek az éppen látogatott weboldalakról is, legyen szó akár azok látható felületéről, vagy a teljes lapról. Mindezek mellett a böngészőből a sötét megjelenítési mód sem hiányozhat, az utóbbi időben egyre népszerűbb funkcióval a szoftver teljes felhasználói felülete sötét háttérre vált, ami az éjszakai böngészést teheti kényelmesebbé.

A csomagban a böngésző egyik védjegyének számító Gyorshívó felület is ott van, új lap megnyitásakor a szoftver testreszabható csempéket dob fel, amelyekhez a gyakran látogatott oldalak rendelhetők hozzá - ezek pedig akár tematikus mappákba is rendezhetők. A fejlesztők az adatvédelemre is odafigyeltek, a Vivaldi így a csapat ígérete szerint semmilyen használati adatot nem gyűjt be a felhasználóktól, illetve privát lapot nyitva a weboldalak által használt cookie-kat és egyéb ideiglenes fájlokat sem tárolja. A Vivaldi androidos béta verzióját az érdeklődő felhasználók ingyenesen letölthetik a Google Play Store-ból.