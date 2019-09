Az Intel chipsetére épít a TP-Link új Wi-Fi 6 routere

A kínai gyártó felsőkategóriás hálózati eszköze közel 3 Gbps aggregált maximális (elméleti) sávszélességet ígér vezeték nélküli kapcsolatok esetében, kedvező rádiós paraméterek mellett. A TP-Link hivatalos közleménye szerint a termék az Intellel szoros együttműködésben született, amely utóbbi fél az otthoni routerek piacán is igyekszik megvetni a lábát.

Az Archer AX50 két különálló rádiós egységet (egy 2,4 GHz-es és egy 5 GHz-es), illetve 4+1 darab gigabites Ethernet aljzatot kínál. Bár sem a közleményben, sem pedig a specifikációkban nincs konkrétum, a rádiós rész vezérlése kizárásos alapon az Intel WAV654 chipsetére hárulhat amely az Intel AnyWAN GRX350 rendszerchiphez kapcsolódhat. A 802.11ax szabványnak hála a router az 5 GHz-es tartományban legfeljebb 2402 Mbps, a 2,4 GHz-esben pedig 574 Mbps maximális elméleti sávszélességre lehet képes egy megfelelő kliensoldali vezérlő mellett. Az eszköz hátoldalán összesen öt darab Gigabites Ethernet aljzat, valamint egy USB 3.0 aljzat található.

A stabil és minél gyorsabb kapcsolathoz négy darab külső antennát alkalmaz a TP-Link új routere. A gyártó kiemeli, hogy a Wi-Fi 6 már le- és feltöltési irányban is támogatja a MU-MIMO-t, illetve jelen van az OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), melynek hála az eszköz képes lényegesen hatékonyabban kezelni az ahhoz kapcsolt eszközöket. Utóbbi technológiával a spektrum idő-frekvencia erőforrásegységekre vagy RU-kra osztható, amelyeket az adott router vagy AP oszt ki a hálózaton belül a mindenkori igényeknek, illetve hálózati prioritásoknak megfelelően. A TP-Link azt állítja, ezeket kiaknázva az Archer AX50 akár 256 darab rádiós eszközt is képes kiszolgálni, miközben a késleltetés (szélsőséges esetben) akár 75 százalékkal is alacsonyabb lehet.

Az Intelnek már korábban is voltak routerekhez tervezett chipjei, azonban ezeket mindmáig nem sikerült megfelelően széles körben elterjeszteni a Broadcom és Qualcomm által uralt piacon. A chipgyártó még bő 3 éve jelentette be, hogy ezen változtatni szeretne, amelyhez tavaly bemutatta a 802.11ax támogatású Home Wi-Fi Chipset WAV600 sorozatot. Erre építve tavasszal már a Netgear is bejelentett egy olcsóbb Wi-Fi 6 routert, amelyhez tehát most a kedvező ár/érték arányú megoldásairól ismert TP-Link új, egyelőre ismeretlen árú terméke csatlakozott.