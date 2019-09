Integrált 5G modemet hoz a Huawei új csúcsprocesszora

A Kirin 990 elsősorban grafikában, illetve gépi tanulásos művelet-végrehajtásban hozhat előrelépést az előd 980-hoz képest. Emellett a rádiós modem környékén eszközölt érdemi fejlesztést a tervezőcég, a Kirin 990 ugyanis rendhagyó módon két verzióban érkezik, melyek közül az egyik integrált 5G modemet tartalmaz.

Processzormagok terén nem hozott jelentős változást az idei fejlesztés, amely a 980-nál látottakhoz hasonlóan Cortex-A76 és Cortex-A55-ös egységekre épít. Bár a magok típusa és száma nem változott, az elrendezésüket és egy főbb paraméterüket módosította a HiSilicon. A korábbi négyes A76-os csoportot a tervezőcég két-két magra bontotta. Az egyik kettős 2,86 GHz-en, a másik pedig 2,36 (a 4G-s chipnél 2,09 GHz-en) jár, melynek hála bizonyos munkafolyamatoknál úgy nőhet a teljesítmény, hogy közben az akkus üzemidő szempontjából kritikus fogyasztás csökken. A kifejezetten alacsony terheltségű, illetve üresjárati üzemhez maradt meg a négy Cortex-A55-ös magcsoport, melynek órajele az 5G-s verziónál 1,95, a 4G-snél pedig 1,86 GHz.

A GPU háza táján nagyobb változások történtek. Az elődnél látott Mali G76MP10-et a tervezőcég a G76MP16 típusjelölésű grafikus egységre cserélte. Ez 60 százalékos előrelépést jelent a végrehajtóegységek számát tekintve, a G76MP16 ugyanis 16 végrehajtót tartalmaz. A Huawei szerint ezzel úgy sikerült jelentősen növelni a megjelenítés tempóját, hogy közben a fogyasztás nem ugrott meg számottevően. A cég állítja, ennek hála a Kirin 990 lepipálja a Snapdragon 855-öt, melynél 6 százalékkal gyorsabb és 20 százalékkal hatékonyabb. Mindez nagyobb lapkát eredményez, vagyis a kedvezőbb számokért cserébe többe kerül a chip gyártása.

A CPU és a GPU mellett a harmadik nagy egység, az NPU, azaz a mesterséges intelligenciás műveletek gyorsításához beépített fixfunkciós egység is komoly változtatásokon esett át. Míg a Kirin 970-be és 980-ba a kínai Cambricon Technologies szállította az áramkört, addig a 990-be már egy házon belül tervezett egység került. Ennek megfelelően az NPU a Da Vinci architektúrára épül, amelyre a Huawei dedikált, kifejezetten nagy teljesítményű gyorsítókat is bejelentett a közelmúltban. A processzormagok órajelén túl az NPU teljesítménye is eltérést jelent az 5G-s és 4G-s modellek között, hisz míg az előbbi 2+1 egységet (nagy+kis mag), addig utóbbi csak 1+1-et tartalmaz. Említésre érdemes az úgynevezett Tiny Core, amely egy kisebb, alacsony fogyasztásra kihegyezett mag, olyan egyszerűbb funkciókhoz, mint például a hangalapú bekapcsolás vagy a töltésoptimalizálás.

Az egyes egységeket összekapcsoló DynamiQ DSU háza táján is történt változás, a tervezőcég ugyanis a konkurensekhez hasonlóan itt egy újabb gyorsítótárat helyezett el. A rendszerbusz és a memória közé beékelt, egyelőre ismeretlen kapacitású Smart Cache 15 százalékkal csökkentette az intenzív GPU-s végrehajtás memória-sávszélesség igényét, melynek hála 12 százalékkal csökkent a memória fogyasztása. A támogatott szabvány szempontjából nem történt változás, a chip mellé LPDDR4-4266 típusú DRAM-ot lehet társítani.

Végül, de nem utolsó sorban a modem. A Kirin 990 5G a hálózati szabvány SA (Standalone) és NSA (Non-Standalone) variánsát is támogatja, egyidőben 5G-s és 4G-s hálózaton is fent lehet a készülék, a Huawei ígérete szerint ráadásul az összes szabványosított frekvencián. Ezzel letöltéskor 2,3, feltöltéskor pedig 1,25 Gbps lehet az elérhető legmagasabb tempó, melynek maximalizáláshoz a gépi tanulást is beveti a rendszer. Az 5G-s Balong modem egyébként az elődökhöz hasonlóan a Tensilica DSP-jére épít, vagyis az integrált rádiós egység csak részben készül házon belül.

Érdekes részlet, hogy miközben az 5G-s Kirin 990 a TSMC legújabb 7+ nanométeres EUV eljárásával készül, addig a 4G-s a korábbi, első generációs 7 nanométerrel. Az 5G-s modem és a nagyobb NPU miatt a lapka 10,3 milliárd tranzisztort számlál, amely nagyjából 100 mm2 terület emészt fel. A 4G-s verzióhoz elég volt nagyjából 8 milliárd tranzisztor és 90 mm2 szilícium. Összevetés gyanánt a Kirin 980 6,9 milliárd tranzisztort tartalmaz 74 mm2 területen.

Mire képes?

Független mérési eredmények egyelőre nincsenek, így a Kirin 990 teljesítményét illetően jelenleg csak a Huawei számaira lehet építeni. Ezek alapján egyszálas végrehajtásnál 9, többszálasnál pedig 10 százalékos lehet a gyorsulás. A hatékonyság ennél lényegesen nagyobb mértékben, 12-35 százalékkal lehet jobb. A gépi tanulásos végrehajtást tekintve állítólag verhetetlen az új processzor, amely az előd, valamint a Snapdragon 855 és Exynos 9825 teljesítményénél egyaránt 2,5-ször jobb, illetve az Apple A12-t is közel ennyivel veri az új Kirin. Ez ugyanakkor a vásárlók számára kevésbé látványos különbségeket eredményezhet, legalábbis egyelőre.

A Kirin 990 piaci debütálása a Mate 30 és Mate 30 Pro készülékekkel várható szeptember 19-én. Bár a Huawei ezt egyelőre nem erősítette meg, de az 5G-s variáns valószínűleg csak a Pro modellbe, illetve a vállalat jövőben érkező további csúcskategóriás okostelefonjaiba kerülhet be.