Közeleg az idei Hacktivity IT-biztonsági konferencia!

Rohamléptekben közelít a Hacktivity, a régió legnagyobb kiberbiztonsági konferenciája október 25-26-án várja a látogatókat a budapesti MoM Kulturális Központban. Az idén 16. alkalommal megrendezett esemény az információbiztonsági szakma hivatalos és alternatív képviselőit hozza össze a terület iránt érdeklődőkkel, kötetlen, ismeretterjesztő és több esetben mélyen technikai formában.

A rendezvényen 16 országból 48 nemzetközileg elismert előadót várnak, olyan aktuális IT-biztonsági témákkal, mint a pénzkiadó automaták feltörése, GSM riasztó és biztonsági rendszerek manipulálása, a DeepFake és álhírek terjesztése, autók CANbus csatlakozón keresztüli manipulálása, SCADA rendszerek biztonsága, a kínai társadalmi kreditrendszer, vagy az IoT-biztonság. A pénteki napot Dave Lewis, a Cisco kiberbiztonsági szakértője, a szombati előadássorozatot pedig Kelly Shortridge, a Capsule8 termékstratégiai igazgatója nyitja meg. A komoly szakmai programok mellett szokás szerint a humornak is lesz helye a Hacktivityn, amelyre harmadik alkalommal tér vissza a korábbi években is zajos sikert arató, Comedy Hacker-ként ismertté vált előadó, Tobias Schrödel.

A prezentációkon túl 2 órás, átfogó workshop-ok is várják a látogatókat 6 különböző témában, továbbá ismét lehet jelentkezni a rendezvényt megelőző, október 22. és 24. között rendezett, három napos tréningekre is. A tréningen résztvevők ingyen látogathatják a Hacktivityt és a belépőjegy mellé egy hónapos prémium hozzáférést kapnak az Avatao platformjához.

Az idei konferencia egyik nagy dobása, hogy a jegyvásárlásnál a belépő mellé elektronikus hardware-hacking badge is jár, amely USB-vel, Wi-Fi-vel és infravörös port-tal kommunikál. Az eszközön hat érintőgomb, hat RGB LED és egy 128x64-es LCD kijelző is található, egy micropythont futtató ESP32-vel kiegészítve, így bárki egyszerűen fejleszthet rá alkalmazásokat. A konferencián dedikált alkalmazásbolt is elérhető lesz, ahová bárki feltöltheti majd az általa írt megoldásokat, hogy azt a többi látogató is kipróbálhassa saját eszközén. A hackelős badge-eket a szervezők csak a készlet erejéig tudják biztosítani, így érdemes a jegyekre időben lecsapni.

A korábbi évekhez hasonlóan a Hacktivity konferencián képviselteti magát a HackerSpace Budapest, a HackerSpace Szeged és a SecureITeam is, és az úgynevezett HackCenterben várják azokat az érdeklődőket, akik izgalmas feladatok, kihívások teljesítésével tesztelnék le a tudásukat, vagy csak megoldást szeretnének kapni egy-egy problémára. A HackCenter lehetőséget ad eszmecserére, tanulásra, ötletelésre, de 5-10 perces „lightning” előadások is színesítik majd a terem programját. Idén is lesz Speed Hacking verseny, amely során két csapat fog megmérkőzni egymással, a versengést pedig a közönség élőben követheti majd a kivetítőkön, két kommentátorral kísérve.

A szervezők továbbra is fontosnak tartják, hogy támogassák a kiberbiztonsági szakmát és a téma iránt érdeklődő közösséget. Ezért 2017-től kezdve minden évben több, mint 1 millió forint értékben belépőjegyeket ajánlanak fel a hazai felsőoktatási intézmények tehetséges hallgatói és előadói számára. A jegyekhez a HACKADEMY partnerprogramon keresztül lehet hozzájutni, amely összesen 50 darab jegyet bocsájt a partnerek rendelkezésére (20 jegy az oktatók részére, 30 diákjegy). A HACKADEMY partnerprogramhoz bármely olyan magyar felsőoktatási intézmény csatlakozhat, amelynek van IT irányú képzése. Jelentkezni az info@hacktivity.com e-mail címen lehet.

A fentieken túl a Hacktivity szponzorai is izgalmas programokkal, játékokkal és kihívásokkal készülnek, bővebb információért érdemes feliratkozni a konferencia hírlevelére és követni a közösségi médiában közzétett híreket. A rendezvényen idén is ott lesz a biztonsági szakma krémje, így remek lehetőség nyílik majd a kapcsolatépítésre, eszmecserére - vagy akár álláskeresésre is. Jegyvásárlás és további információk a #HACKTIVITY2019-ről a rendezvény weboldalán.