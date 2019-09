Folytatja a prezentációcsatát az Intel

A nagyközönség számára holnap kezdődő berlini IFA kiállítást megelőzően ismét nekiment az utóbbi időben megerősödött AMD-nek az Intel. A chipgyártó az utóbbi napokban felbukkant, a partnerektől és a felhasználóktól származó különféle információkra igyekezett felhívni a figyelmet, így próbálva rosszabb fényben feltüntetni a konkurenciát. E mellett csak ígéretekre futotta, melyek alapján hamarosan árcsökkentést eszközölhet az Intel.

Az Intel részben egy múlt heti hírre alapozza a lejáratást. Előző hét kedden közölte a Guru3D, hogy egy Asustól származó füles szerint az AMD utólag visszább fogta a Ryzen 3000-es sorozat turbóját. A cég alkalmazottja azt állította, hogy erre az élettartam növelése miatt volt szükség, azonban az nem derült ki, hogy az alaplapokra vagy a processzorokra rótt-e túl nagy terhelést a turbó. A PC Perspective mérései szerint az AGESA 1.0.0.2 és a legújabb 1.0.0.3AB verziókra épített BIOS-ok között akár 7-8 százalékos teljesítménykülönbség is lehet az előbbi, azaz a régebbi kiadás javára.

A történet másik szála, hogy a túlhajtási kísérleteiről elhíresült Der8auer saját kutatása szerint a Ryzen 3900X processzorok csupán 5,6 százaléka éri el az AMD által kommunikált maximális turbót. A mintegy 2700 darab processzor adatait feldolgozó, meggyőző statisztikát már a chiptervező sem hagyta szó nélkül. Egy kedden kiadott közlemény szerint az AMD megtalálta az alacsonyabb órajel problémájának gyökerét, amelyet egy jövő héten érkező firmware frissítéssel orvosol majd. A cég ugyanakkor megjegyezte, hogy a mindenkori turbó órajele nagyban függ a rendszer többi komponensétől és paraméterétől, így elsősorban az alaplaptól, illetve a hűtéstől.

Az Intel szerint a Core processzorokkal nincsenek ilyen problémák, azok borítékolhatóan magasabb órajelre képesek, miközben az AMD processzora lutri. Ezzel párhuzamosan a chipgyártó ismét szóba hozta a Core i9-9900KS-t, amely gyakorlatilag a i9-9900K magasabb órajelekkel rendelkező variánsa. A chip alapfrekvenciája 4, az összes magra vonatkozó turbó pedig 5 GHz, amely rendre 400-400 megahertzes előrelépést jelent. A gyártó különleges kiadású (special edition) termékként kezeli a i9-9900KS-t, amelynek ugyanakkor továbbra sem közölte a TDP-jét, illetve az árát, de még azt sem lehet tudni, hogy pontosan mikor kerül piacra.

Végül, de nem utolsó sorban az Intel elhintette, hogy az októberben érkező Cascade Lake-X HEDT platform nem csak a Skylake-X-nél, de az AMD Threadripperénél is lényegesen kedvezőbb teljesítmény/ár mutatóval rendelkezik majd. A chipgyártó ígérete alapján akár kétszer jobb is lehet az érték, amit a ráncfelvarrásnak tekinthető Cascade Lake ismeretében minden bizonnyal a korábbiaknál lényegesen kedvezőbb árcímkékkel valósulhat meg. Az Inteltől egyébként szokatlan a teljesítmény/ár mutató propagálása, amit minden bizonnyal a konkurens megerősödése kényszerített ki. Mindeközben az AMD is készül legújabb HEDT platformjával, amely hasonló időszakban, valamikor október-november környékén jelenhet meg.