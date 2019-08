Közeleg az AMD új csúcsplatformja

Egy viszonylag friss pletyka szerint számottevő változásokat hoz a harmadik generációs AMD Threadripper. Az első két verzióval ellentétben a tervezőcég három chipsettel több részre szegmentálja HEDT platformját. Ily módon szélesebb piacot fedhet le az AMD, amelynek most jó esélye van, hogy az abszolút csúcskategóriában is alaposan megkeserítse az Intel életét. A Castle Peak kódnevű platform megjelenéséről egyelőre nincsenek pontos információk, az várhatóan valamikor a harmadik negyedév során kerülnek piacra.

A TechPowerUp gyűjtése szerint az AMD három eltérő lapkakészletet készít. A TRX40 típusjelzésű áll majd a kínálat legalján, és legfeljebb 32 magos processzorokat támogat majd 4 memóriacsatorna és 64+16 PCI Express 4.0 sáv mellett. A lap szerint az AMD most sem hanyagolja a kompatibilitást, az új chipsetre épülő alaplapokban ugyanis a korábbi Threadripper processzorok is működni fognak. A TRX40-re az Asus minden bizonnyal épít termékeket, a Prime TRX40-Pro és a ROG Strix TRX40-E Gaming állítólag egyaránt terítéken van.

A TRX80 néven emlegetett lapkakészlet, illetve az arra épülő különféle alaplapok több szempontból is eltérhetnek. A legfontosabb, hogy a termékek a 32-nél több maggal rendelkező processzorokat is támogatni fogják, ami kétség kívül arra utal, hogy az AMD az abszolút csúcskategóriában is magasabbra teszi a lécet. Ennyi végrehajtót bizonyos esetekben már nem képes maradéktalanul kiszolgálni 4 darab memóriacsatorna, ezért az Epyc-hez hasonlóan 8 csatornát támogatnak majd a TRX80 chipsetes termékek. Ezzel együtt a PCI Express vonalak száma is nőhet, elméletben akár 128 darabra.

Utóbbi magas számot ugyanakkor várhatóan csak a WRX80 chipsetre épülő lapoknál lehet majd kiaknázni, amit az AMD kifejezetten az asztali munkaállomásokhoz tervez. Arról egyelőre nincs pontos információ, hogy ez miben nyújt majd többet a TRX80-nál, ugyanakkor a rengeteg PCI Express sáv vélhetően kapóra jön majd bizonyos, több gyorsítókártyával és SSD-vel felvértezett konfigurációk esetében. Érdekes kérdés, hogy az AMD a konkurenshez hasonlóan engedélyez-e majd az Epyc processzorok támogatását, vagy a WRX80 is csak Threadripper processzorokat támogat majd.