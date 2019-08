TSMC: magunknak kapartuk ki a gesztenyét

A tajvani bérgyártó az ilyen esetekben megszokott magabiztossággal állítja, hogy konkurense vádjai teljesen alaptalanok. A vállalat rövid közleménye megjegyzi, hogy a félvezetőipari fejlődéshez évente több milliárd dollárt fektet be, amelynek egyik eredménye az élvonalbeli 7 nanométeres gyártástechnológia, amelyre több millió darab termék épült.

A TSMC továbbá felhívja a figyelmet óriási, mintegy 37 000 darabot számláló szabadalom portfóliójára, amelynek egy részét már az Egyesült Államokban jegyeztette be. A bérgyártó az elmúlt 3 évben rendre az top 10-ben volt az USA-ban jóváhagyott szabadalmak számát tekintve. Közleményében csalódottságának is hangot ad az alperes, amely bíróságok helyett inkább tiszta versenyben küzdene meg a GlobalFoundriesszel. A TSMC végül, de nem utolsó sorban megjegyzi, hogy büszke a piacon betöltött vezető szerepére, melynek tudatában teljes erőbedobással fog küzdeni igazáért, hogy megvédje partnereit és magát.

A TSMC érdemeit nehezen lehetne vitatni, hisz a vállalat az elmúlt évek szorgalmas és tudatos munkájával nem csak az első számú konkurens Samsungot, de az évtizedekig technológia előnyt élvező Intelt is megelőzte a fejlesztési versenyben. A tavaly ősszel bemutatott 7 nanométeres eljárásra számos tervezőcég, így többek között az Apple, a Qualcomm, a Huawei, valamint az AMD is épített különféle lapkadizájnokat, amelyek végül rendre versenyképesnek bizonyultak. A tajvani bérgyártó jelenleg a második generációs 7 nanométer tömegtermelésén dolgozik, amelyet jövőre már az 5 nanométer követhet.

A felperes GlobalFoundries még hétfőn jelentette be, hogy szellemi tulajdonának megsértéséért bepereli a TSMC-t és annak 19 vásárlópartnerét. Az amerikai központú bérgyártó vádja szerint tajvani konkurense több szabadalmát is évek óta jogtalanul alkalmazza. A GlobalFoundries (hivatalosan) azt szeretné elérni, hogy a TSMC által gyártott chipek, illetve az arra épülő különféle termékek importját egyszerűen tiltsák be az Egyesült Államokban és Németországban. Bár a TSMC eredményeit nehezen lehet megkérdőjelezni, ez még nem zárja ki a GlobalFoundries esetleges győzelmét. Amennyiben a felperes sikerre vinné akaratát a különböző bíróságokon, az vélhetően sok millió dollárjában kerülne a TSMC-nek.