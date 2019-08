A GlobalFoundries perbe fogja a TSMC-t és annak 19 partnerét

A GloFo súlyos vádja szerint tajvani riválisa összesen 16 különféle félvezetőgyártással és áramkörök tervezésével kapcsolatos szabadalmat sértett meg. A listán 13 darab Amerikában, illetve 3 darab Németországban bejegyzett szabadalom található. Ezek között a tranzisztorok és az átkötések kialakítására vonatkozó leírások egyaránt szerepelnek, beleértve a FinFET technológiát is, amire a TSMC aktuális élvonalbeli eljárásai alapoznak. A GloFo szerint konkurense elmúlt 7-8 évben bemutatott összes csíkszélessége érintett, 28-tól egészen 7 nanométerig.

Az ügy annak tükrében lehet komoly horderejű, hogy az érintett termékek között szerepel az Apple kínálatának nagy része, beleértve az iPhone-okat és iPadeket is. A Qualcomm processzorainak és modemeinek oroszlánrésze is a TSMC üzemeiben készül, vagyis az erre épülő összes termék (beleértve a snapdragonos okostelefonokat) is tiltólistára kerülhet, az Nvidia GPU-iról és a Broadcom különféle chipjeiről nem beszélve.

A teljes lista meglehetősen hosszú. Az említett négy ismert és nagy tervezőcégen felül olyan nevek is szerepelnek rajta, mint a Mediatek, a Xilinx, az Asus, a Cisco, a Google, a Lenovo, a Motorola, vagy a OnePlus, amelyek kivétel nélkül gyártatnak valamilyen terméket vagy részegységet (chipet) a TSMC-vel. Érdekesség, hogy bár az AMD is nagyban támaszkodik a TSMC-re (a 7 nanométeres GPU-k és a Zen 2-es lapkák is Tajvanon készülnek), ezzel párhuzamosan a GlobalFoundries kapacitására is szerződése van, amely láthatóan védelmet jelent a támadások ellen.



Az érintett szabadalmak listája

A felperes összesen 25 keresetet nyújtott be különböző bíróságokon. Az amerikai Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (ITC) mellett a delaware-i kerületi bíróság, a nyugat-texasi bíróság, valamint a düsseldorfi regionális bíróság és a mannheimi bíróság is vizsgálja majd a szabadalomsértéseket. Az amerikai és németországi érintettség apropóját a GlobalFoundries üzemei adják, az USA mellett ugyanis Drezda városában és Szingapúrban működtet gyáregységeket és irodákat a vállalat. Az alperesek számára rossz hír, hogy mindkét piac meghatározó jelentőségű, amelyeken egyik fél sem engedhetne meg magának tartósabb korlátozást. Az érintettetek kétharmada, azaz pontosan 12 cég amerikai, tehát egy esetleges tilalom az ország gazdaságának is rendkívül komoly kiesést eredményezne.

A legnagyobb érintettnek számító Apple alig néhány hónapja tapasztalhatta meg, hogy Németországban mennyire komolyan veszik a szellemi tulajdon megsértésével kapcsolatos panaszokat. A történet pikantériája, hogy akkor az aktuális ügy egy másik alperese, a Qualcomm szállt bele a cupertinói vállalatba. Emiatt az Apple a müncheni regionális bíróság döntésének értelmében kénytelen volt leállítani az iPhone 8 és iPhone 7 forgalmazását, majd az érintett készülékekben Qualcomm chipekre cserélni a szabadalmak szempontjából vitatott komponenseket. Pár hónappal később az Apple és a Qualcomm elásta a csatabárdot és peren kívüli megállapodással (és egy több milliárd dollárról szóló szerződéssel) pont került az évtized egyik legnagyobb technológiai jogvitájára.

Ígéretes bérgyártóból közönséges patent troll?

Amennyiben a bíróságok végül a felperesnek, azaz a GlobalFoundriesnek adnak igazat, úgy vélhetően egy szabad szemmel jól látható összeg, illetve egy licencmegállapodás jelentheti majd a végleges megoldást. GlobalFoundries vélhetően épp erre, vagyis némi extra bevételre hajt. Hosszú évek látványos bukdácsolásait követően a bérgyártó pont egy éve jelentette be, hogy kiszáll a csíkszélességversenyből, a jövőben pedig inkább az egyszerűbb, kevésbé kockázatos, egyedi(bb) technológiákra igyekszik fókuszálni. Bő fél évvel később, idén februárban ismét felröppent a pletyka, miszerint eladósorba kerül a gyártó. A BusinessKorea szerint a vállalat részvényeinek nagyjából 90 százalékát birtokló Abu Dhabi-i ATIC szabadulna az egy évtizede szinte folyamatosan vergődő üzlettől, amelyre állítólag a Samsung és az SK Hynix is szemet vetett.

Gregg Bartlett, a GlobalFoundries technológiai fejlesztésekért és gyártásért felelős alelnöke szerint miközben az elmúlt években a félvezetőgyártás súlypontja fokozatosan Távol-Kelet felé tolódott el, vállalata rendkívül komoly befektetéseket eszközölt Nyugaton. Amerikában 15, Európában pedig 6 milliárd dollárt fektetett be az elmúlt évtizedben a GloFo, amelynek megvédése miatt fogják perbe a TSMC-t és annak partnereit. Bartlett szerint a bérgyártós piac nagyjából 50 százalékát birtokló tajvani rivális az elmúlt években jogtalanul profitált szellemi tulajdonukból, aminek ezennel szeretnének véget vetni.

A GlobalFoundries 2009-ben jött létre az AMD félvezetőgyártó tevékenységének kiszervezésével. Az alapítást követően az Egyesült Arab Emírségekben működő Mubadala állami befektetési alap többségi tulajdonos volt az AMD mellett, majd később megvásárolta a chiptervező részesedését. Az elmúlt 10 évben a GlobalFoundries valóban több komoly befektetést eszközölt. A cég elsőként felvásárolta a szingapúri Chartered Semiconductort, ezt követően pedig az IBM félvezetőgyártó üzletágát is megszerezte. A milliárdos költések ellenére azonban mindez idáig nem sikerül maradandót alkotni. A fejlesztések rendre csúsztak, végül pedig nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. Ennek egyik következménye, hogy a vállalat 2014-ben kénytelen volt licencelni a Samsung által kifejlesztett 14/12 nanométeres FinFET technológiát, amely mindmáig a GloFo kínálatának legfejlettebb eljárását jelenti.