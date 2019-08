Barátkozhat a PlayStation a PC-vel

Erre utal Shawn Layden, a Sony Interactive Entertainment elnökének keddi nyilatkozata, mely szerint a cégnek mindent meg kell tennie a PlayStation platformjának támogatásáért. Layden bár konkrétumokat nem említett, kommentárja alapján a jövőben több olyan játék is érkezhet, amely szélesebb kört, vagyis a PC-s játékosokat is célozza. Bár arra már korábban is volt példa, hogy külső fejlesztőktől származó PlayStation-exkluzívok végül PC-re is megérkeztek, Sony fejlesztés még nem jelent meg Windowsra.

A cég nyitottabb hozzáállása nem meglepő, hisz a konkurens Microsoft az Xbox Game Pass szolgáltatással az összes házon belül készült címet elérhetővé tette a PC-s játékosok számára. Az előfizetéses modellben működő katalógusban más stúdiók játékai is szerepelnek, a kínálat pedig folyamatosan bővül. A megközelítés korántsem új keletű, a Microsoft évek óta szisztematikusan dolgozik az átjárható ökoszisztémán. Ehhez elsőként a PC-s architektúrát toltak az Xbox alá, második lépésként pedig szoftveres oldalhoz nyúltak az UWP-vel. A megközelítés egyik hátránya a lerövidült életciklus és új üzleti logika. A korábbiakhoz képest nagyjából fele olyan hosszú, 3-4 éves frissítési ciklusra ált át a Sony és a Microsoft, igaz cserébe megjelent a visszafele kompatibilitás.

Ennek tükrében kézenfekvő lenne, ha a Sony is nyitna a PC-k felé. A konzol, tehát maga a hardver ugyanis rendkívül szerény profitot tartalmaz, a nyereség nagy része a játékokból, illetve az azokhoz kapcsolódó különféle díjakból folyik be. A PC-s nyitással nagyobb befektetés nélkül, egy csapásra nőhetne nagyot a játékok futtatására alkalmas bázis, miközben a hardveres kiadások (fejlesztés, szerviz) változatlanok maradnának.