Búcsút int a YouTube direkt üzenetküldője

Újabb csevegős szolgáltatás fejlesztését állítja le a Google az elég nagyra nőtt portfóliójából, amelyek közül ezúttal a YouTube Messenger bezárását jelentette be. A rövid tájékoztatás a videós platform támogatói oldalán jelent meg, és először a 9to5Google szúrta ki a hírt. A YouTube natív üzenetküldőjével még szeptember 18-ig lehet üzenetet váltani a felhasználóknak.

A YouTube direkt üzenetküldő megoldása két évvel ezelőtt indult el, hogy a nézők elsősorban mobilon videókat küldhessenek egymásnak a platform kínálatából, de a szolgáltatás egyébként weben is működik. A vállalat nem indokolta különösebben, hogy miért szeretne véget vetni a fejlesztésnek, de valószínűleg azt nem használhatták elég sokan - legalábbis a Google más megoldásaihoz képest. A közlemény szerint a YouTube a jövőben inkább a nyilvános kommunikációra, mint például a hozzászólások, bejegyzések és a sztorik frissítésére szeretne koncentrálni. A cég valószínűleg ennek keretében kezdte tesztelni, hogyan lehetne láthatóbbá tenni mobilon is a videókra érkező hozzászólásokat.

Bár a YouTube Messenger népszerűségét jelzi, hogy eddig közel 600 sajnálkozó hozzászólás érkezett a bezárás hírére. Úgy tűnik, főleg gyerekek szeretnék megtartani a direkt üzenetküldő szolgáltatást. Érveik szerint okostelefon híján csak így tudtak beszélgetni a barátaikkal, vagy mert a szüleik nem engedik a telefonszámuk kiadását, esetleg a tiltásuk miatt nem regisztrálhatnak más közösségi média oldalakra.

Részlet a panaszos hozzászólásokból

A gyerekek tömeges jelenléte az üzenetküldő szolgáltatásban még azt is felveti, hogy a YouTube esetleg emiatt sem szeretné folytatni a fejlesztést. Az utóbbi időben ugyanis túl sok panasz érkezett az oldalra a gyerekvideósokat zaklató hozzászólások miatt, vagy hogy a vállalat a gyerekeknek is célzott reklámokat mutat - egy friss iparági forrás szerint, ez utóbbi gyakorlattal is felhagy a cég a panaszok miatt, és a gyerekeknek szóló videóknál nem mutat majd célzott hirdetéseket.

A YouTube üzenetküldőjét pedig tehát szeptember 18-ig használhatják a gyerekek és a felnőtt felhasználók egyaránt. A határidőt követően már csak a videók alatti megosztás gombbal lehet különböző üzenetküldőkön megosztani egymással a tartalmakat.