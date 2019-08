Búcsúzik a HTPC-ktől az új Plex app

Új asztali alkalmazást kap a Plex, a népszerű médialejátszó szoftver új kiadása az ismert Plex Media Playert váltja, amelyet a cég tervei szerint fokozatosan kivezet - ezzel együtt pedig elbúcsúzik az hagyományos HTPC-s felülettől is, jó eséllyel sok felhasználó bánatára. Az új szoftverrel a cég a Windows és macOS platformokat célozza - a Linux felhasználók úgy tűnik ebből a körből kimaradnak, a vállalat blogposztjában arról beszél, egyelőre nem tervezi linuxos verzió piacra dobását, noha a későbbiekben nem zárkózik el a terjeszkedés elől.

Az új app egyszerűen Plex néven rajtol, abban a cég ígérete szerint (majdnem) minden, a Plex Media Playerből megismert képesség elérhető lesz, illetve egy új offline lejátszási móddal is kiegészül, a korábban Syncként emlegetett, mára Downloadsra cserélt megoldással egy kattintással letölthető a kiválasztott film vagy egyéb tartalom az adott eszközre, amelyen aztán később online kapcsolat nélkül is bármikor megtekinthető. A vállalat a funkció kapcsán azt is egyértelművé teszi, hogy a hasonló offline képességeket a későbbiekben valamennyi platformon elérhetővé akarja tenni, beleértve a mobilos rendszereket is, így számít annak kapcsán a felhasználók visszajelzéseire. A frissen bejelentett Plex alkalmazás a fentiek mellett a webappból megismert szerver- és könyvtárkezelési funkciókat is tartalmazza.

Bár az újításoknak biztosan sokan örülnek majd, a cég egy igen fájdalmas döntést is meghozott, méghozzá az ismert és népszerű HTPC-s felállás kiiktatását alkalmazásából. Az új Plex app nem kapja meg a Plex Media Playerből ismert tévés üzemmódot, az csak hagyományos asztali felülettel lesz elérhető. Ez persze senkit nem tart vissza attól, hogy a asztali alkalmazásként a nappaliban a tévére dugott PC-n használja a lejátszót, a nagy képernyőn mindenesetre sokkal kevésbé mutat majd jól a monitorokra szánt felület, illetve a kanapéról annak kezelése is kényelmetlenebb lehet.

A cég arról beszél, a nehéz döntést a felhasználói szokásokat figyelembe véve hozta meg, és az új irányvonal "legtöbb felhasználójának" változatlan élményt kínál majd. Alternatívaként az Apple TV, illetve Android alkalmazásait említi, amelyekben értelemszerűen továbbra is ott van a nagy kijelzőkre szabott formátum. Ami az asztali Plex Media Playert illeti, azt a cég teljes egészében az új Plex alkalmazásra cseréli, előbbi lejátszó támogatását azonban nem vágja el rögtön, a szoftver várhatóan 2020. január 30-ig kap még frissítéseket.

A vállalat az új kiadással nyugdíjazza Windows Store-os alkalmazását, amelynek kapcsán blogposztjában elismeri, az nem működött épp tökéletesen - az appot a cég eredetileg még a Windows Phone platformmal szemezve hozta létre, annak leköszönésével azonban nem sok értelme maradt fenntartania az UWP-s verziót. Az új kiadást a csapat egyelőre nem tervezi közzétenni a Microsoft alkalmazásboltjában. A Plex app ingyenesen letölthető a cég weboldaláról, noha a Downloads funkció használatához és offline lejátszásához a Plex szerver tulajdonosának aktív Plex Pass előfizetésre is szüksége lesz.