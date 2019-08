Egy újabb 1,5 exaflopsos szuperszámítógépet építtet az USA

A közelmúltban bejelentett Aurora és Frontier után egy újabb exaflopsos szuperszámítógépet építtet az amerikai "energiaügyi" (valójában inkább atomügyi) minisztérium (Department of Energy, DoE). Az El Capitan becenéven születő, legfeljebb 1,5 exaflops számítási teljesítményre képes rendszert elsősorban nukleáris kísérletek szimulációihoz használhatja majd az amerikai kormány. Az illetékes minisztérium most is a Cray-t bízta meg a szuperszámítógép tervezésével, illetve összeállításával, az viszont még nem derült ki, hogy mely cég (vagy cégek) szállítják majd a szükséges processzorokat és gyorsítókat.

A Tom's Hardware szerint a Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium (LLNL) számára megrendelt El Capitant kifejezetten nukleáris kutatásokhoz alkalmazzák majd. A hadsereg fegyverei, illetve különféle atommeghajtású eszközeinek nagy része kezd elavulni, a következő generációs megoldások fejlesztéséhez pedig remekül lehet használni a szuperszámítógép 1,5 exaflops számítási kapacitást. Az El Capitan különféle nagy felbontású szimulációk mellett természetesen gépi tanulásos műveletek gyorsításához is alkalmazható lesz.

Az energiaügyi minisztérium mintegy 600 millió dollárt fizet a szuperszámítógépekre specializálódott Cray-nek a rendszer leszállításáért. Az éppen a HPE felvásárlása alatt álló cég egyelőre nem árulta el, hogy mely beszállítókkal dolgozik majd együtt, vagyis sem a processzorok, sem pedig a gyorsítókártyák kilétére nem derült még fény. A Cray Shasta architektúráját azonban egyelőre csak az Intel, az AMD, illetve Nvidia támogatja, ezért amennyiben a közeljövőben nem bővül a lista, úgy a három cégből legfeljebb kettő kaphat beszállítói megbízást. A közelmúltban bejelentett 1 exaflopsos Aurora Intel processzorokra és GPU-kra épül, a 1,5 exaflopsos Frontier pedig AMD CPU-kat és gyorsítókat alkalmaz majd.

Érdekesség, hogy az El Capitan a Yosemite Nemzeti Parkban található hasonló nevű hegycsúcsról kapta a nevét. A szuperszámítógéphez szükséges blade szervereket egymás után helyezve ugyanis épp az El Capitan magasságának háromszorosa, 10 800 láb jönne ki. Az egyes node-ok között a házon belül fejlesztett Slingshot interconnect biztosítja az adatcserét. A portonként 200 Gb/sec sávszélességet nyújtó fejlesztés úgy kapcsolja majd össze az egyes szervereket, hogy az azokban található GPU-k képesek lesznek közvetlenül hozzáférni egymás memóriájához, amely sokat javíthat a rendszer skálázódásán.