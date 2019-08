Lép egyet az Intel a notebookos magháborúban

A hivatalosan még ugyan nem létező, ám a kiszivárgott információk alapján négy taggal érkező család érdekességét a csúcsmodell adja. A Core i7-10710U a piac első alacsony fogyasztású, hatmagos mobilprocesszora lehet, amely 50 százalékos növekedést hozhat a 15 wattos kategória magszámában. A Notebookcheck szerint a Comet Lake-U szériára építve több nagy gyártó, köztük a Dell, a Lenovo, illetve a HP és az Asus is piacra dob terméket még valamikor az idei évben.

Szokatlan, hogy az Intel rövid időn belül két, a piac hasonló szegmensét célzó processzorcsaládot is bemutat. A chipgyártó csupán múlt héten leplezte le az Ice Lake mobilprocesszorokat, melyek a Comet Lake termékek formájában hamarosan társakat kapnak. Bár a részletes technikai adatok egyelőre nem publikusak, annyi bizonyos, hogy a Comet Lake egy 14 nanométeren (pontosabban 14++) készülő lapkát takar, amely vélhetően nagyban hasonlít az asztali processzorok kínálatából már jól ismert Coffee Lake-hez.

Ennek köszönhető a magasabb, immár hat darabnál tetőző magszám, amely másfélszer több a már több hónapja piacon lévő, ugyancsak 14 nanométeres Whiskey Lake, illetve a már említett Ice Lake értékéhez képest. Ennek megfelelően a Core i7-10710U néven várható csúcsmodell hat darab processzormagot és tizenkét végrehajtószálat kínál majd. A szűkös, 15 wattos keret miatt viszonylag szerény, 1,1 GHz-es alapórajelet kaptak a magok, amely ugyanakkor csak 15 százalékkal marad el a pár napja bemutatott legerősebb (15 wattos) Ice Lake, a Core i7-1065G7 értékétől. A csúcsra járatott 14 nanométernek hála magas turbó társul a szerény alapfrekvenciához. Az összes mag terhelése esetében legfeljebb 3,8, egyetlen magnál pedig akár 4,6 GHz is lehet az órajel. Az értékek rendre 8,5, illetve 18 százalékkal múlják felül a Core i7-1065G7 paramétereit, így szélsőséges esetben az Ice Lake magasabb IPC-je ellenére is gyorsabb lehet majd a Comet Lake, már akár 1-4 magos terhelés mellett is.

A csúcsmodell Core i7-10710U mellé további három típusról szólnak a hírek. A Core i5-10510U és Core i5-10210U egyaránt négy darab processzormaggal érkezhet, a különbséget csupán az eltérő órajelek jelenthetik az előbbi modell javára. A negyedik termék előzetes paraméterei alapján az Intel még nem engedi el a kétmagos Core processzorok gondolatát, az i3-10110U ugyanis két maggal érkezik 2,1 GHz-es alapfrekvencia, valamint 3,7/4,1 GHz-es turbó mellett.

Fél éven belül itt az új AMD

A Comet Lake család elkészítését vélhetően az AMD még fejlesztés alatt álló, Renoir kódnevű processzora mozgathatta. A várhatóan 2020 januárjában bemutatkozó notebookos chippel egyetlen csapásra nyolcra emelheti a sztenderd 15 wattos kategória magszámát a tervezőcég, melynek ez lesz az első 7 nanométeres csíkszélességű mobilprocesszora. A Zen 2 magok megjelenésre borítékolható, vagyis az asztali Ryzen és szerveres Epyc processzoroknál látott gyorsulás és hatékonyság a hordozható gépekhez is lecsoroghat. A Renoir kiábrándító pontja a GPU lehet, melynek szerepét az elődökhöz hasonlóan egy Vega származék töltheti majd be.