Viszi a Symantec nagyvállalati üzletágát a Broadcom

A múlt héten bejelentett akvizícióval a chiptervező megszerzi a Szilícium-völgyben székelő cég IT biztonsági részlegét, illetve ezzel együtt a szépen csengő Symantec márkanevet. A tranzakcióval nagyvállalati szoftveres kompetenciája mellett infrastruktúra beszállítói pozícióját is igyekszik erősíteni az eddig elsősorban hardveres fejlesztéseiről ismert Broadcom. A felvásárlás lezárása még az idei év vége előtt megtörténhet, amennyiben sikerül megszerezni a szükséges jóváhagyásokat.

A Symantec nagyvállalati üzletágának megszerzésével jelentősen bővülhet az eddig leginkább különféle hardveres megoldásairól ismert cég termékkínálata. A Symantec széles körű szoftveres biztonsági megoldásokat kínál, beleértve a végpontvédelmet, adatvesztés-megelőzést (DLP), illetve a különféle webes, emailes, valamint felhős alkalmazásbiztonsági megoldásokat. Ezek a felvásárlás célkeresztjébe került Symantec forgalmának nagyjából felét, mintegy 2,5 milliárd dollárt generáltak a tavalyi évben.

Épül az infrastruktúra beszállítói portfólió

A Broadcom bő 4 éve kezdte el komolyabban, akvizíciókkal is építeni nagyvállalati, infrastruktúrás portfólióját, amikor egy potom 37 milliárd dolláros tranzakció keretében egyesült az Avagóval. A nagyra nőtt vállalat ezt követően, 2016 novemberében vásárolta fel 5,9 milliárd dollárért a Brocade-et, amellyel tárolóhálózatos kompetenciáját erősítette. Ezt bő egy éve a CA Technologiest (egykori nevén Computer Associates) akvirálása követte 18,9 milliárd dollárért cserébe. A CA nagyvállalati szoftverek fejlesztésével foglalkozott, például mainframe rendszerekhez, virtualizációhoz, illetve felhős környezethez. A Broadcom egy új üzletág alapításával magyarázta váratlan lépését, a CA megszerzésével ugyanis megalapulhatott az üzleti kritikus technológiai részleg, amely az ambiciózus tervek szerint az egyik lépés ahhoz, hogy a chiptervezőből egy meghatározó infrastruktúra beszállító váljon.

Ehhez társulhat hamarosan a Symantec, amely a Broadcom hírhedt vezérigazgatója, Hock Tan szerint remekül illeszkedik terveikbe. Tan szerint a Symantec fejlesztéseinek hála nagyon erős üzleti kritikus termékpalettát állíthat össze vállalata. Mindezt a korábban megszerzett Brocade és CA termékeivel együtt keresztértékesítéssel 2000 nagyvállalati ügyfele számára kínálná majd a Broadcom, amely a Symantec megszerzésétől évi 2 milliárd dolláros forgalomnövekedést vár. Hock Tan továbbá arra számít, hogy a felvásárlásnak hála a teljes forgalom 20,9 százalékát fogja kitenni szoftveres termékekből származó bevétel.

Az Intelnek nem sikerült

A félvezetőkkel foglalkozó vállalatok között nem a Broadcom az első, amely IT biztonsággal foglalkozó felvásárlással próbálja bővíteni portfólióját, illetve versenyképesebbé tenni termékeit. Az Intel még 2010-ben jelentette be, hogy felvásárolja a McAfee-t. Akkor az Intel a biztonsági szoftverekben és szolgáltatásokban utazó cégért 7,68 milliárd dollárt fizetett - mintegy 60 százalékkal többet, mint amennyire a tőzsde taksálta a McAfee értékét. A felvásárlás mellett akkor úgy érvelt az Intel, hogy az IT biztonság kritikus területté vált, ahol a hardveres és szoftveres megoldások összefonódására van szükség, az energiahatékonyság és a hálózati képességek után ez a következő terület, ahol a hardveres fejlesztésekre kell fókuszálni.

Az első fogadkozásokat azonban nem követték eget rengető bejelentések, a cég biztonsági portfóliója és a processzorok fejlesztése között nem jött létre érdemi átfedés. Évekkel az akvizíciót követően az Intel bejelentette, hogy több McAfee terméket is kivezet a piacról, egy új paradigma szerint pedig a jövőben IT biztonsági "szövetet" (platformot) kínál, erre építhetnek majd partnerek saját megoldásokat. Végül ez sem aratott sikert, 2017 tavaszán pedig mindössze 4,2 milliárdért túladott a csak koloncnak bizonyult IT biztonsági portfólióján az Intel.