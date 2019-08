Még több értesítést lehet majd kérni Twitteren

Élesben is tesztelni kezdte a Twitter a bejegyzésekre való feliratkozási lehetőséget, amellyel egy adott üzenetre érkező válaszokat tudják majd követni a felhasználók. A funkciót a vállalat múlt héten jelentette be egy Twitter-üzenetben, mely szerint már nem csak a számunkra fontos twitterezők új bejegyzéseiről kaphatunk üzenetet, hanem az érdeklődési körünkbe tartozó tweetek válaszüzeneteiről is. Mostanra pedig a felhasználók egy része már tapasztalhatja Androidon és iOS-en is, hogy megérkezett a Facebookról egyébként már jól ismert funkció.

A bejegyzés jobb felső sarkában megjelenő csengő ikonnal lehet feliratkozni a kapcsolódó tweet-folyamra. Három különböző opció közül választhatnak ezután a felhasználók, méghozzá követhetők az üzenetre érkező legnépszerűbb válaszok (top) vagy az összes válasz (all), illetve ki is lehet kapcsolni a követési opciót (none). A népszerű válaszok a Twitter kiegészítése szerint a szerző saját hozzászólásait, a szerző által megszólított válaszadók kommentjeit, és a felhasználó követettjeinek írásait tartalmazzák majd.

A megoldás főleg akkor lehet érdekes, ha valaki egy konkrét témakör iránt érdeklődik, mint például egy új funkció bejelentésére érkező felhasználói kommentek. Továbbá a 9to5Mac szerint például egy eseményről élőben írt tweetek követése is érdekes lehet - már amennyiben azokat összefűzi a rendezvényről tudósító twitterező.

Az utóbbi időben a Twitter több hasonló funkciót is elkezdett tesztelni, amellyel átláthatóbbá tenné a hírfolyamot. Az algoritmikus idővonal jellemzően a felhasználó által nem követett személyek (népszerű) tweetjeit emeli ki, ami a cég szerint jobban olvasásra bírja a Twittert ritkábban olvasgató felhasználókat is. Emellett viszont a szolgáltatás néhány olyan eszközt is próbál adni, amellyel vissza lehet térni az eredeti célhoz, azaz a követett profilok üzeneteinek megtekintéséhez. Ennek egyik fontos eszköze a kronologikus idővonal visszaállítása, de a beállítást nem jegyzi meg véglegesen a rendszer. Továbbá a cég teszteli a különböző szöveges címkéket, úgy mint az "eredeti tweetelő" vagy "szerző", valamint ikonokkal is próbálja megkülönböztetni, mikor például a szerző válaszolt egy üzenetre.

A Twitter folyamatosan küzd a bugokkal, álhírekkel, zaklató felhasználókkal, úgyhogy a kezdeményezéssel valószínűleg a kitartó twitterezőket próbálja a szolgáltatás mellett tartani, hogy minél egyszerűbben meg tudják különböztetni a számukra fontos twitterezőket a többiektől, és az újonnan tesztelt funkcióval a profiloktól függetlenül, témákat is követhessenek.