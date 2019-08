A Nintendo, a Microsoft és a Sony is szigorít a lootbox-irányelvein

Szorosabbra fogja a lootboxok gyeplőjét a Nintendo, a Microsoft és a Sony, a vállalatok hamarosan megkövetelik majd a játékfejlesztőktől és kiadóktól, hogy közöljék a játékosokkal, az adott játékbeli jutalmak milyen eséllyel eshetnek ki a dobozokból.

A pénzért vásárolható, véletlenszerűen kiosztott játékbeli kiegészítőket tartalmazó lootboxok, vagy nyerődobozok visszatérő problémát jelentenek a játékiparban, azok működését az iparági szereplők mellett már több hatóság is igyekszik kordában tartani. Sokak szerint a megoldás szerencsejátéknak minősül, ami különösen veszélyes a jelentős részben fiatal, kiskorú játékosközösségre nézve. Többek között Hollandia is ezen a véleményen van, a helyi felügyelet tavaly áprilisban mondta ki, hogy több hasonló modellt alkalmazó játék is megsértette a helyi szerencsejáték elleni törvényeket, és bírságot helyezett kilátásba, ha a fejlesztők nem változtatnak címeiken.

A lootboxok témaköre most az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága (Federal Trade Commission - FTC) előtt került elő ismét, amely Washingtonban ülésezett az ügyben - a fenti Nintendo-Microsoft-Sony trió is ezen az ülésen jelentette be új intézkedéseit. Eszerint mindhárom vállalat új platform-irányelveket vezet be, amely a fizetős lootboxok esetében elvárja, hogy a fejlesztő egyértelműen közölje a játékosokkal, a megvásárolt nyerődoboz pontosan milyen eséllyel tartalmazza majd a lehetséges jutalmakat. Az intézkedés az új játékokra, illetve a már kiadott címekhez érkező frissítésekre is vonatkozik - de az Ars Technica által is idézett Michael Warnecke az ESA (Entertainment Software Association) vezető tanácsadója szerint több nagy játékkiadó is bejelentette csatlakozását az intézkedéshez, már meglévő játékaik kapcsán is.

Az új platform-irányelvek várhatóan jövő év végére érnek révbe, az ESA szerint már az Activision Blizzard, a Bandai Namco Entertainment, a Bethesda, a Bungie, az Electronic Arts, a Take-Two Interactive, a Ubisoft, a Warner Bros., és a Wizards of the Coast is bejelentette, hogy 2020 végéig a fenti elvárásokhoz igazítja majd játékait. Arról ugyanakkor nem esett szó, hogy a platformokért felelős három nagyvállalat pontosan hol húzza meg a kemény határidőt a lootboxok nyerési esélyeinek közlésére, illetve hogy milyen retorziókat von maga után, ha valamely cég nem alkalmazkodik az új iránymutatáshoz. Az ESA közleménye szerint több kiadó "fontolgatja" a lootbox-esélyek közzétételét - vagyis egyelőre nem egyértelmű, mennyire kötelező jellegűek a platformszolgáltatók újonnan kijelölt irányelvei, mindenesetre a pontos elvárásokon a cégek, illetve az ESA jelenleg is dolgoznak.