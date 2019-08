Kijelzőbe ütött kamerával jön a Galaxy Note 10 páros

A táblagépes-okosórás bemelegítés után a Samsung hivatalosan is bemutatta nyári csúcsmodelljét, a Galaxy Note 10-et, amelynek idei generációja több lényeges változást is hoz a szériába, az átrajzolt dizájn mellett ugyanis a készülék immár két méretben is elérhető lesz - a nagyobb verzióból pedig 5G variáns is piacra kerül.

Már "kis" méretben is

Hogy a vállalat csúcsmodelljeit kisebb és nagyobb verzióban is piacra dobja a hagyományosan az év első felében bemutatkozó Galaxy S sorozatnál már megszokhattuk az utóbbi években, a Note modelleknél azonban a vállalat egészen mostanáig nem látta szükségét egy kisebb variáns kiadásának, vélhetően azért, mert a Note modellek már a sorozat kezdete óta kifejezetten az "óriáskijelzős" vonalat képviselték. Mára azonban ez nem számít túlságosan feltűnő megkülönböztető jegynek, a csúcstelefonok zöme méretes panellel érkezik, ezért a Samsung valószínűleg úgy gondolta, már megengedheti a Note brandnek is, hogy nyisson a valamivel kisebb kijelzőket preferáló vásárlóközönség felé.

A Note 10 modellek a gyártó szokásos nevezéktanához igazodva Galaxy Note 10 és Galaxy Note 10+ néven kerülnek piacra, előbbi 6,3, utóbbi 6,8 hüvelykes kijelzővel, 2280x1080, illetve 3040x1440 pixel felbontással, mindkét esetben HDR10+ plecsnivel, illetve a tavasz óta jól ismert, kijelző mögé ültetett ujjlenyomat-olvasóval. A két készülék ugyanakkor nem csak a képernyő méretében és pixelszámában különbözik, a kisebb eszköz néhány kisebb kompromisszumot köt, érezhetően a "pluszos" kiadást pozicionálva a széria abszolút prémium termékeként.

A dizájnváltás persze mindkét kiadást utolérte, a Samsung az S széria után itt is átállt az "Infinity-O" kijelzőre, azaz a felső kávának búcsút mondva, a notch-trendet pedig lendületből átugorva, a kijelzőbe ütött kameralyukkal dobja piacra a készülékeket. Ugyanakkor szemben az S10 modellekkel, itt az előlapi kamera nem a panel szélén, hanem középen helyezkedik el, abból pedig mind a kisebb, mind a nagyobb Note 10 kiadásnál csak egy darabot találunk az eszközön. Az új külső persze nem merül ki ennyiben, a legfrissebb Note szögletesebb mint valaha, a gyártó ráadásul a telefon alját és tetejét is ellapította, látványosan megkülönböztetve az eszközt a korábbi modellektől.

Friss Exynosszal a fedélzeten

Vas terén mindkét modell, azaz a Note 10 és Note 10+ vásárlói is közel ugyanazt kapják, a készülék Qualcomm Snapdragon 855 processzorral és Exynos 9825 chippel is piacra kerül régiótól függően - nálunk szokás szerint az exynosos variáns lesz kapható. Érdekesség, hogy a gyártó most először nem ugyanazt az Exynos processzort teszi a nyáron bejelentett Note-ba, mint a néhány hónappal korábban bemutatkozott csúcsmodellekbe, az egyébként ugyancsak frissen bemutatkozott Exynos 9825 ha nem is sokat, de valamelyest rálicitál az előd Exynos 9820 teljesítményére, a maga két darab, 2,73 gigahertzes Mongoose M4, szintén kettő 2,4 gigahertzes Cortex-A75 és négy 1,9 gigahertzre tekert Cortex-A55 magjával - és persze az sem utolsó szempont, hogy a 9820-szal szemben az új kiadás már 8 helyett 7 nanométeres gyártástechnológiával készült.

A memória és belső tárhely oldalán már jobban érezhető a Note 10+ előnye, ugyanis míg a kisebb modellben 8 gigabájt RAM-ot és 256 gigabájt belső tárhelyet találunk, a nagy testvérben 12 gigabájt RAM és igény szerint 256 vagy 512 gigabájt belső tárhely található - ez utóbbi ráadásul microSD kártyával tovább is bővíthető, a mezei Note 10-be viszont már nem jutott memóriakártya-foglalat. Utóbbi elvesztése, még ha csak az egyik modellen is, sokaknak fájdalmas lehet, hiszen a Samsung mindig is nagy zászlóvivője volt a hasonló bővíthetőségnek - és a hagyományos, 3,5 milliméteres fülhallgató jacknek is, de ezt is hiába keressük az új Note-okon. A klasszikus csatlakozó utolsó nagy okostelefonos védelmezője is bedobta tehát a törölközőt, a felhasználók így már az új Samsung csúcsmodelleknél is kénytelenek lesznek az egyébként mellékelt USB-C-s fülest, netán Bluetooth-os megoldást vagy átalakítót használni, utóbbit azonban úgy néz ki külön kell majd megvásárolniuk.

Dedikált Bixby gomb nincs a készülékeken, annak funkcióját a bekapcsológomb látja el - de ez igény szerint ki is kapcsolható. A Samsung feltűnően kevés hangsúlyt fektetett a bejelentés során virtuális asszisztensére, amelynek nincs könnyű dolga a Google Assistant és az Amazon Alexa által uralt piacon, nem kizárt, hogy ez annak a jele, hogy a cég saját megoldás helyett valamelyik konkurens felkarolását fontolgatja

A készülékek hátlapján függőlegesen elrendezve három kamerát találunk, amelyekre a Note 10+ egy ráadás mélységérzékelővel is rálicitál, az olyan funkciókhoz mint a szebb háttérelmosási effektek. A trió egyébként nem hoz radikális újítást, ugyanazt a 12 megapixeles fő kamerát, 12 megapixeles telefotó szenzort és 16 megapixeles széles látószögű kamerát találjuk a készülékeken, amelyeket a Galaxy S10+-on is láthattunk - az első két érzékelő ennek megfelelően optikai képstabilizációval is kiegészül. Az előlapon az ismert 10 megapixeles kamera figyel.

A nagyobb kiadásba a vállalat egy kifejezetten ígéretes, 4300 mAh kapacitású akkut gyömöszölt, míg a kisebb verziónak egy 3500 mAh-s teleppel kell beérnie. Mindkét készülék tölthető vezeték nélkül is, illetve ahogy azt már több csúcsmodellben is láthattuk, magáról a telefonról is tölthetünk más, vezeték nélküli töltést támogató készülékeket, azokat a Note 10 vagy Note 10+ hátoldalára helyezve.

De a csomagban, pontosabban a telefonban kialakított foglalatában természetesen a széria védjegyének számító S Pen stylus is ott van, amelyet a cég idén mozgásérzékelővel, gyorsulásmérővel és giroszkóppal is felszerelt, így azt a levegőben suhogtatva válthatunk például a kameramódok között. Az S Pen az elmúlt években megismert funkciók mellett több új integrációt kapott, azzal már többek között a Spotify és a YouTube különböző funkciói is távolról vezérelhetők. Akárcsak a korábbi csúcsmodelleknél a DeX asztali felület támogatása itt is adott, az ráadásul már nem csak dedikált monitorra, de notebookra csatlakozva is elérhető. A készülékeket a Samsung szokásához híven IP68 besorolású házba csomagolta, így a kádban sem kell félteni azokat.

Vélhetően senkit nem ér meglepetésként, hogy a Note modellekért idén is mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, a Note 10 hazánkban bruttó 330 ezer forintos ajánlott fogyasztói áron rajtol, míg a Note 10+ 256 gigabájtos verziójáért 380, az 512 gigabájt tárhellyel szerelt csúcsmodellért pedig 415 ezer forintot kell kicsengetni. A készülékek Magyarországon augusztus 23-tól lesznek kaphatók, fekete és "prizma" színekben. Az 5G-képes Note 10+ modell megjelenésének pontos dátumát a gyártó egyelőre nem közölte.