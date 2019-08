Fogyasztásra fókuszál a Samsung új csúcsprocesszora

Ennek megfelelően a processzor teljesítménye várhatóan nem javul jelentős mértékben. Ami azonban jelentősen változhat, az a fogyasztás, a Samsung legújabb fejlesztése ugyanis az iparág első olyan hivatalosan bejelentett chipje amely EUV-s félvezetőgyártási eljárással készül. Ennek hála mind a lapka területe, mind pedig annak disszipációja jelentősen alacsonyabb lehet.

Az alapvető specifikációk szerint tehát alig van változás az Exynos 9820 és 9825 között. Ennek megfelelően a két darab házon belül tervezett M4-es mag mellé két Cortex-A75 és négy Cortex-A55 került. Az A75-ös párost kivéve még a maximális órajelek sem változtak, és itt is csak szerény 4 százalékkal nőtt az érték (2,4 GHz-re). A GPU szerepét továbbra is a Mali G76 tölti be 12 maggal, arról azonban egyelőre nincs adat, hogy a korábbi 702 MHz-es órajelet feljebb csavarta-e a Samsung.

A körítést egy az egyben a 9820-nál látott csomag, vagyis jelen van az NPU (Neural Processing Unit), amit a dél-koreai gyártó (is) a gép tanulásos algoritmusok végrehajtásának gyorsításához pakolt a lapkába. Természetesen a HEVC (H.265), H.264 és VP9 formátumú mozgóképek dekódolására és kódolására kifejlesztett fixfunkciós egység is megmaradt, amely így már akár 8K felbontású folyammal is elbír másodpercenként 30 képkocka mellett, 4K felbontású mozgóképet pedig már akár 150 fps-sel is lehet rögzíteni (vagy lejátszani). Az integrált Shannon márkanevű LTE modem Cat 20/13 rádiós egység 2 gigabites letöltést és 316 megabites feltöltési sávszélességet produkálhat az erre felkészített 4G hálózatokon, tehát a lapka nem támogatja az 5G hálózatokat, ehhez továbbra is a cég diszkrét 5100-as egysége szükséges.

Vadiúj gyártástechnológia

Az Exynos 9825 legnagyobb újítását tehát kivételesen nem áramköri szinten kell keresni, Samsung a tavalyi fejlesztést gyártja le kisebb csíkszélességen. Ez a szokásostól nagyobb hírértékkel bír, az alkalmazott 7LPP technológia ugyanis az iparág első EUV-s, azaz extrém ultraibolya fénnyel dolgozó levilágítási eljárása. A rendkívül rövid, mindössze 13,5 nanométeres hullámhosszúságú fény bevetésének nagy jelentősége van. Az iparág már több mint egy évtized óta szemez a költséges, de végső soron elkerülhetetlen technológia bevezetésével, amely gyakorlatilag megágyaz a csíkszélesség-csökkentés folytatásához.

Ennek jelentőségét jól szemlélteti, hogy a 7LPP minden szempontból jelentős ugrással kecsegtet a gyártó 10 nanométerhez képest. Egységnyi tranzisztorszámmal kalkulálva akár 40 százalékkal is csökkenhet a lapka területe, miközben a fogyasztás legfeljebb 50, a tranzisztorteljesítmény pedig maximum 20 százalékkal nőhet - de nem egyszerre. A valós érték attól függ, hogy a tervezésnél melyik tulajdonságot részesítik előnyben a mérnökök. Bár közvetlen összevetést nem közölt a Samsung, a különbséget jól érzékeltetheti, hogy az Exynos 9820-nál használt 8LPP a lapka területe és annak disszipációja szempontjából egyaránt 10 százalékos javulást hozott a 10 nanométerhez képest.

A 8LPP és a 7LPP között tehát lényegesen nagyobb a különbség mint arra a számozás utal. Erre pedig a Samsungnak nagy szüksége volt, hisz a 7 nanométeres Snapdragon 855 szerény 73 mm2-es területéhez képest a 127 mm2-es Exynos 9820 valódi óriás volt. Arról egyelőre nincs információ, hogy az Exynos 9825 mekkora lapkára fért rá, a gyártástechnológia nyers paramétereit alapján azonban borítékolható a 100 mm2 alatti terület. E mellett a processzor fogyasztása is jelentősen csökkenhetett, mely az akkus üzemidőn túl a számítási teljesítményre is pozitív hatással lehet. A magok várhatóan sokkal tovább tudnak majd maximális, vagy ahhoz közeli órajelen működni leszabályzás (throttling) nélkül.

Az Exynos 9825 várhatóan már a ma este bemutatkozó Galaxy Note10-ba bekerül, azonban a Samsung vélhetően továbbra is a Snapdragon 855-tel párhuzamosan alkalmazza majd saját fejlesztését, piactól függően. Ennek megfelelően az európai készülékekbe az Exynos 9825 kerülhet, így hamarosan fény derülhet a processzor gyakorlati teljesítményére.