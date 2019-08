Letölthető a Linux Mint legfrissebb LTS verziója

Betoppant a népszerű Linux Mint legújabb, hosszútávú támogatást élvező kiadása, a Tina néven ismert 19.2-es verzió. A Linux disztribúció fejlesztőcsapata szokásához híven MATE, Xfce, illetve a rendszer védjegyének számító Cinnamon asztali környezetekkel előre telepítve is elérhetővé tette az új kiadást.

A legfrissebb Linux Mint tehát az LTS (Long Term Support) plecsnit is megkapta, azaz hosszú távú támogatást kap a fejlesztőktől, egészen 2023-ig. A rendszer egyik legfontosabb újítása a ráncfelvarráson átesett Update Manager, azaz frissítéskezelő, amelyben már az is látható, egy-egy kernelhez meddig jár támogatás, ráadásul már a kernelek telepítését és eltávolítását sem kell egyesével elvégezni, azokat a kijelölt végrehajtási sorba rendezve a rendszer automatikusan végigzongorázza. Mindezek mellett a Tina már többféle kernelvariánst, "flavort" is támogat, amelyek között a frissítéskezelőben van lehetőség váltogatni.

A frissítésekre vonatkozó beállítások is megújultak, azok immár Xapp Gsettings widgeteken keresztül végezhetők el. A 19.2-es kiadásban lehetőség nyílik megadott verziószámú frissítések feketelistázására anélkül, hogy azok későbbi verzióit is automatikusan tiltólistára tennénk, illetve az is beállítható, hogy az Update Manager automatikusan törölje azokat a kerneleket, amelyekre már nincs szükség. A frissítéskezelő mindezeken felül egy sor kisebb változtatáson is átesett, egyebek mellett a frissítések listáját vizsgáló cehckAPT komponens már nem rootként fut, valamint a rendszer leállítását vagy újraindítását a szoftver késlelteti, amíg automatizált feladatok futnak. Az Update Manager továbbá már figyelmeztetést dob, ha újraindításra van szükség egy kernelfrissítést követően - és 19.2-es kiadás támogatásának lejárta előtt 90 nappal is figyelmezteti a felhasználót.

A szoftverek telepítését-eltávolítását célzó Software Manager sem úszta meg a tatarozást, egyrészt már jelzi amikor épp cache-frissítés zajlik, másrészt az általa használt cache-t a fejlesztők egy a mint-commonban található Python modulba szervezték ki, azzal pedig a szoftverkezelő már képes felismerni a manuálisan telepített programokat is. A felületen így már nem csak a Software Manageren keresztül feltett szoftverek követhetők, a felhasználó által feltett minden alkalmazás ott van a listában.

A rendszereszközökre vonatkozó újítások közül említést érdemel az átrajzolt rendszerállapot-jelentő, a mintreport, amely jobban átlátható formába rendezi a rendszer aktuális állapotára vonatkozó jelentéseket, amelyek aztán egyszerűen kimásolhatók és megoszthatók fórumokon vagy egyéb felületeken. A kulisszák mögött fontos változás továbbá, hogy a mintreportot a fejlesztőcsapat a systemd-coredumpra portolta, így az már nem az Ubuntutól ismert apportot használja.

A Linux Mint 19.2 az Ubuntu 18.04 LTS-re és a 4.15-ös Linux kernelre épít, és háromféle kiadásban érhető el, Xfce 4.12, MATE 1.22, illetve Cinnamon 4.2 asztali környezettel. A Cinnamon 4.2 kapcsán a fejlesztőcsapat blogposztjában külön kiemeli, hogy annak legfrissebb kiadása számottevően kevesebb RAM-ot fogyaszt mint a megelőző verziók, illetve a Muffin ablakkezelő csiszolásának hála az beviteli lag is csökkent, így az ablakok mozgatása is gördülékenyebb. A Vsync ki- és bekapcsolásához sem kell már újraindítani a Cinnamont, az az általános beállítások között egy kattintással elvégezhető. Az újdonságok teljes listájáért, érdemes felkeresni a csapat Xfce-s, MATE-es és cinnamonos kiadásokra vonatkozó blogposztjait.