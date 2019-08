Csak az élmezőny hízott a lassuló okostelefon-piacon

Az idei második negyedévben is folytatta a komótos zsugorodást az okostelefon-piac, az IDC jelentése szerint az eladások az időszakban 2,3 százalékkal konszolidálódtak - ez összesen 333,2 millió eladott készüléket jelent. A legnagyobb visszaesést Kína és az Egyesült Államok könyvelhette el, noha a Távol-Keleti értékesítések már javuló tendenciát mutatnak a megelőző év eladásaihoz mérten.

Az éllovasok tudtak igazán növekedni

A szegmens élén továbbra is a Samsung lovagol, a cégnek ráadásul a piaci trendekkel szembemenve sikerült növekedést produkálnia, a 75,5 millió eladott okostelefonja 5,5 százalékkal haladta meg a tavalyi Q2 eredményeit. Ezzel a vállalat a dobogó tetején még valamelyest piacrészét is növelni tudta, az 1,7 százalékponttal lett több, 22,7 százalékon állt meg. A növekedést ráadásul a cégnek úgy sikerült összehoznia, hogy főként a prémium szegmensben egyre nehezebb az új modellek értékesítése, miután a felhasználók egyre tovább használnak egy-egy készüléket - ráadásul sokan jó eséllyel a legújabb Galaxy Note modell közelgő érkezése miatt is kivárnak a vásárlással. A Q2-es teljesítményt az IDC információi szerint a középkategóriát célzó Galaxy A széria sikere hajtotta.

Mindeközben a Huaweinek az Egyesült Államok szankciói, illetve a kereskedelmi háború dacára nem csak sikerült megőriznie második helyét, de közben egészséges növekedést is produkált, illetve piaci részesedést is hizlalni tudta. A kínai óriás az idei második negyedévben 58,7 millió készüléket adott el, 8,3 százalékkal többet, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Ez a piacrészben 1,7 százalékpontos növekedésre fordult le, így a vállalat már 17,6 százalékot hasít ki a szegmens tortájából. A viszontagságos időszakban produkált növekedésben fontos szerepet játszott, hogy a gyártó komoly hangsúlyt fektetett a kisebb kínai városok eladásaira, de a P30 és P30 Pro csúcsmodellek is kelendők voltak.

Folytatódik az iPhone-ok lejtmenete

A bronzérem az Apple-t illeti, noha a cég 33,8 milliós eladott darabszámával látványos visszaesést tudhat maga mögött, értékesítései 18,2 százalékkal múlták alul a 2018 Q2-es számokat. Ezzel a cupertinói óriás piacrésze 2 százalékpontot olvadt, 10,1 százalékra. Az iPhone-ok gyengülő eladásaira már a vállalat napokban kiadott negyedéves pénzügyi jelentése is rávilágított - utóbbiból az is kiderül, a cég forgalmának már kevesebb mint fele származik csak az okostelefonokból. Az okostelefonok élettartamának fentebb is említett kitolódása miatt azonban az iPhone-ok telepített bázisa még így is kitartóan növekszik.

A negyedik helyen álló Xiaomi egyre szorosabban lohol az Apple nyomában, noha növekedést a kínai cég sem tudott produkálni az időszakban, 32,3 milliós eladásai hajszálvékony, 0,2 százalékos csökkenést jelentenek. A piac tempósabb visszaesése miatt ugyanakkor a vállalat így is növelni tudta részesedését 0,2 százalékponttal 9,7 százalékra, ezzel ismét közelebb araszolva a dobogó harmadik fokához. A Xiaomi helyzetét Kínában a Huawei tempós növekedése egyre nehezíti, Indiában azonban megőrizte lendületét, mind az online mind az offline bolti csatornákon.

A TOP 5 utolsó helye az OPPO-t illeti, amely még növekedését is éppen meg tudta őrizni az időszakban, a cég 0,3 százalékkal adott el több telefont, mint egy éve, ami 29,5 millió készüléket jelent. Az eladások a gyártó piacrészét is feltolták, 0,3 százalékponttal egészen 8,9 százalékra. A vállalat a kínai és indiai teljesítménnyel is elégedett lehet, utóbbi két régió felelt eladásainak kétharmadáért. Az öt legnagyobb gyártó hátsó soraiban tehát egyre éleződik a verseny, a kínai gyártók tempós feltörése a konszolidálódó piaci helyzet mellett elsősorban az Apple-nek jelent fejfájást.

Ami a piac maradékát illeti, az élmezőnyből kicsúszó gyártók összesen 103,4 millió okostelefont adtak el, 8 százalékkal kevesebbet, mint 2018 második negyedében. Ezzel összesített piacrészük 1,9 százalékpontos visszaeséssel 31 százalékra olvadt, a legnagyobb gyártók dominanciája tehát az elmúlt évek trendjeit tartva tovább növekszik, egyre nehezebb helyzetbe hozva a kisebb szereplőket.