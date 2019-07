Az Apple irányíthatja az Intel modemes üzletágát

A vásárló "csak" többségi tulajdonos lesz az üzletágban, aminek megfelelően majd az Apple irányítja a divíziót, megszerezve az eddigi fejlesztéseket és a kapcsolódó szabadalmakat, illetve több mint 2000 alkalmazottat. Az új erőforrásokkal borítékolhatóan 5G-s okostelefonos modemeket fog fejleszteni az Apple, amelyek végső célja szerint a chipek bekerülnének a húzótermékekbe, vagyis az iPhone-okba és iPadekbe. Eközben a kisebbségi tulajdonos Intel nyitva hagyott egy kiskaput, hogy az üzletág fejlesztéseire alapozva 5G-s chipeket készíthessen alternatív piacokra. A tranzakció lezárása a jóváhagyások megszerzésétől függ, amit a felek az idei utolsó negyedévre datálnak.

Az egyelőre nem derült ki, hogy az Apple pontosan mekkora tulajdonrészt kap, az viszont biztos, hogy mindez 1 milliárd dollárjába kerül. A megállapodás értelmében a cupertinói vállalat megkapja az Intel összes eddigi modemes fejlesztését (2G-től 5G-ig) és szellemi tulajdonát, a kapcsolódó eszközöket és az ingatlanokat, valamint az alkalmazottakat, mintegy 2200 fő személyében. Fontos, hogy az Intel megtart néhány kritikus szabadalmat, hogy szükség szerint 5G-s modemet építhessen az okostelefonos piacon kívülre, PC-khez, IoT eszközökhöz, illetve önvezető autókhoz, amennyiben azt a jövőben üzleti szempontból szükségesnek ítélné. A chipgyártó hangsúlyozza, hogy az eladástól függetlenül továbbra is komoly szerepet vállal az 5G-s átállásban. A hálózati infrastruktúrához szükséges eszközök, például szerverek jelentős részét az Intel szállítaná.

Konkrétumokról egyelőre nem esett szó, így pontosan nem tudni, hogy milyen szabadalmakat kap meg az Apple, illetve mit tart meg az Intel. Egy június végi hír alapján nagyjából mintegy 8200 darab szabadalmat jegyeztetett be okostelefonos fejlesztésekhez az Intel, amelyeket akár külön is értékesített volna. Az első csomag körülbelül 6000 szabadalmat tartalmazott a 3G, 4G, illetve 5G rádiós szabványokhoz kapcsolódóan, amelyekhez további 1700 társult a vezeték nélküli rádiós megoldások konkrét implementálását illetően. Az Apple vélhetően ezek javát megkapja, amivel nagyjából 17 000 darabosra duzzadhat a vezeték nélküli kommunikációhoz kapcsolódó portfóliója.

Bár ezt az Apple még mindig nem erősítette meg, gyakorlatilag nyílt titok, hogy cupertinóban a saját rádiós modem fejlesztése miatt költenek el egy újabb jelentős összeget. Az iparágban évek óta pletykálják, hogy az Apple a termékei szempontjából kritikusnak számító processzor és több más kisebb komponens mellett a modemet is házon belül tervezné. Ezzel nem csak egy újabb differenciáló tényezőt, de hosszabb távon vélhetően jelentős költéscsökkentést érhetne el a vállalat, a rádiós modem és az ahhoz kapcsolódó különféle szabadalmak ugyanis számottevő kiadást jelentenek egy készülék (például egy iPhone) előállításában.

Nem sétagalopp

Az Intel modemes üzletágának felvásárlása kézenfekvő lépés lehetett az Apple részére. A két fél együttműködésének első gyümölcsét az iPhone 7 jelentette, mellyel a cupertinói cég megszüntette a Snapdragon modemek évekig fennálló exkluzivitását, és piactól függően vegyesen pakolt Qualcomm, illetve Intel rádiós egységeket a készülékbe, amit az egy évvel később bemutatott iPhone X esetében megismételt. Az Apple így próbált elszakadni a Qualcommtól, mely a cég szerint irreális áron kínálta termékeit és szellemi tulajdonát. Az áttörést a tavaly bemutatott iPhone Xs és Xr jelentette, amely készülékekbe már kizárólag az Intel rádiós egységei kerültek.

Az Intel térnyerése érthető okokból nem tetszett a Qualcommnak, amely ezért perbe fogta az egyetlen vásárlópartner Apple-t, mondván, szellemi tulajdonát felhasználva próbálta helyzetbe hozni riválisát. Mindezt úgy, hogy a cupertinóiak állítólag jogosulatlan hozzáférést biztosítottak a 4G rádiós modem és a készülékek többi komponensének összehangolásához használt szoftverhez, amely a Qualcomm tulajdonát képzi. Az együttműködés keretében a cég ugyanis nem csak a kész rádiós chipeket, hanem változatos, az integrációt segítő eszközt és diagnosztikai szoftvereket is biztosított az Apple-nek, amely a vád szerint több éves tevékenységet végzett az üzleti titkok megszerzésére, annak érdekében, hogy az Intel gyengébb minőségű rádiós egységeit magasabb színvonalra emelje és így alkalmassá tegye azokat arra, hogy az iPhone-okban is bevethetőek legyenek.

A jogi hercehurcából végül a Qualcomm jött ki győztesen, azonban úgy fest, ez nem vette el az Apple kedvét, hogy később ismét megpróbáljon szabadulni mindeddig megkerülhetetlennek látszó chiptervezőtől. A feladatot korábban alábecsülhette az Apple, a rádiós egység képességeivel ugyanis elsősorban nem a vásárlók, hanem a szolgáltatók igényeinek kell megfelelni, amelyek hosszú évek óta a Qualcomm egységeit preferálják, mondván: ez biztosítja a legjobb kompatibilitást, a modem gond nélkül működik az összes szabványos mobilhálózaton. Mindez pedig annyira fontos, hogy még a Samsung csúcsmodelljei (pl. Galaxy S10) is Qualcomm alapokon érkeznek meg egyes piacokra, például az Egyesült Államokba.

Érdekes kérdés tehát, hogy az Apple-nek mikorra sikerül előállni az első élesben is bevethető 5G modemével. A vállalat óriási anyagi erőforrásokkal rendelkezik, amelyet nem is rest kihasználni. Ezt fitogtatva már egy San Diego-i irodát is nyitott, melynek legfőbb célja, hogy könnyebb legyen tucatjával elcsábítani a városban székelő Qualcomm tapasztalt mérnökeit. A két cég egyébkén áprilisban ásta el a csatabárdot, mely több vitás kérdésben peren kívüli megegyezést és belsős információk szerint egy nagyjából 7,5 milliárd dolláros átutalást jelentett az Apple részéről. E mellett egy 6+2 évre szóló licencmegállapodást, valamint egy több évre szóló beszállítói egyezséget is aláírtak a felek.

Utóbbi érdekes kérdést vet fel, hisz vélhetően legalább 2 évről van szó, melynek értelmében legkorábban 2022-ben vethetné be saját modemét az Apple, már amennyiben addigra sikerül elkészülni a fejlesztéssel. A szerződés részletei nem ismertek, így nem tudni, hogy a megállapodás jelent-e kizárólagosságot, vagy az Apple az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan alkalmazhatja a Qulacomm és valamely más cég (mostantól leginkább saját fejlesztésű) rádiós egységeit termékpalettájában.

Vissza az alapokhoz

Modemes üzletágára egy 2011-es akvizícióval tett szert az Intel. A vállalat a németországi székhelyű Infineon kommunikációs chipeket fejlesztő részlegét kebelezte be potom 1,4 milliárd dollárért cserébe. A felvásárlás végül nem bizonyult bomba üzletnek. Az első komoly beszállító szerződésre nagyjából 5 évet kellett várni, amely az Apple áprilisi visszavonulójával mindössze nagyjából 3 évig tartott ki. Érdekesség, hogy az első iPhone-okba épp az Infineon szállítottam a modemes chipeket, még a térerőproblémáktól szenvedő iPhone 4 GSM-es verziójába is a cég terméke került. Az Apple csak ezt követően, a tulajdonosváltás környékén tért át a Qualcomm egységeire.