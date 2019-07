Frissítette nyílt forrású WebThings router firmware-ét a Mozilla

Megérkezett a Mozilla nyílt okosotthon gateway firmware-ének legfrissebb kísérleti verziója, a WebThings Gateway 0.9. Az egyelőre csak alapvető funkciókat és készüléktámogatást kínáló megoldást a szervezet folyamatosan bővíti, és bár jelen verzióját még nem ajánlja mindennapi felhasználásra, a cég szerint fontos mérföldkőről van szó a teljes értékű, routerekre szánt rendszer kifejlesztésében.

A firmware, nevéből is sejthető módon a tavaly februárban még Project Things néven bejelentett WebThings platform egyik fontos eleme lesz - utóbbi egy a W3C (World Wide Web Consortium) gondozásában készülő Web of Things szabványokra, támaszkodó nyílt platform, különböző IoT eszközök kezelésére és vezérlésére.

A Mozilla által a WebThingsszel felvázolt koncepció lényegében a weben megismert működési modellt ültetné át az IoT eszközökre, azaz minden készülékhez saját webes URL-t rendelne, így azokat felfedezhetővé és hivatkozhatóvá téve, emellett nem utolsó sorban egy szabványos adat- és API-modellen keresztül az átjárhatóságot is biztosítaná. A megoldás nem egy újabb vertikális réteget jelentene a piacon, sokkal inkább horizontálisan fogná azt át, miután gyártótól és platformtól függetlenül csatlakozhatnak hozzá készülékek. A projekt olyan létező és jól ismert webes szabványokra épít mint a HTTP, REST, JSON, TLS vagy épp a WebSockets.

A WebThings Gateway 0.9 első, kísérleti buildjeit a Mozilla kapcsolódó GitHub oldalán már elérhetővé tette. A szoftver az ismert, nyílt forrású router firmware-re, az OpenWrt-re épít, és a szervezet azt idővel egy sor népszerű routeren szeretné elérhetővé tenni - a 0.9-es verzió egyelőre csak az ugyancsak nyílt forrású, közösségi finanszíozásból született Turris Omnia routerre, illetve Raspberry Pi 4-re érhető el. A Mozilla arra is felhívja a figyelmet, hogy a WebThings Gateway konfigurációs lehetőségei egyelőre csak alapvető opciókat tartalmaznak, ezért az napi használatra, illetve az élesben használt firmware-ek lecserélésére még nem alkalmas.

A Gateway firmware-ben azért így is akadnak érdekes funkciók, mint az újonnan bemutatott értesítési kiegészttők, vagy "add-onok" beépítésének lehetősége. Ezekkel különböző feltételek mentén építhetők ki szabályrendszerek, illetve állíthatók be feladatok, például ha egy a hálózatra csatlakozó szenzor mozgást érzékel, a rendszer automatikusan emailes figyelmeztetést küldhet a felhasználónak - a koncepció az IFTTT-ből megismert működésre hajaz. A VentureBeat szerint továbbá a WebThings Gateway 0.9-es kiadásával, illetve a hozzá tartozó WebThings Framework libraryk 0.12-es verziójával a platformot a Mozilla a W3C legfrissebb kapcsolódó dokumentumaihoz is igazítja.