1 milliárd dollárt fizethet az Intel modemes részlegéért az Apple

A The Wall Street Journal friss beszámolója szerint a cupertinói cég nagyjából 1 milliárd dollárt fizethet a chipgyártónak, az akvizíció pedig már jövő hét elején hivatalossá formát nyerhet. Amennyiben a hírek végül beigazolódnak, úgy az Apple tovább folytatja saját rádiós modemének fejlesztését, amely legkorábban 2022-ben kerülhet be egyes készülékeibe.

Az Intel még áprilisban jelentette be, hogy leállítja modemes fejlesztéseit. A drasztikus lépés háttérben épp az Apple állt, amely a Qualcommal folytatott jogi csatározás elvesztése miatt végül kénytelen volt kiegyezni korábbi partnerével. Mindez az Intel beszállítói státuszának végét jelentette, amellyel a chipgyártó modemes részlege gyakorlatilag vásárlópartner nélkül maradt. Az Intel vélhetően belátta, hogy az Apple nélkül már nem lesz reális esélye számottevő megrendelésre, azért a cégvezetés inkább a modemes részleg értékesítése mellett döntött, minden bizonnyal helyesen.

Az Intel egy korábbi nyilatkozata szerint jelentős érdeklődés mutatkozik az 5G-s modemeket is tervező részlege iránt. Az eladó egy külsős tanácsadó céget is megbízott, hogy keressen stratégia lehetőségeket (vagyis találjon vevőt) a hamarosan vásárló nélkül maradó üzletágra. Amennyiben az Apple-nek végül sikerülne megszereznie az Intel modemes részlegét, az megfelelő alapot jelentene egy esetleges jövőbeni 5G-s modemhez. A chipgyártó már tavaly bejelentette első, az ötödik generációs mobilhálózatokat támogató XMM 8160-as chipjét. Bob Swan, a vállalat elnök-vezérigazgatójának áprilisi nyilatkozata alapján viszont modem már nem kerül piacra, megrendelő híján pedig cége a még fejlesztés alatta álló 5G-s egységes munkálatait is leállítja.

Modemes kompetenciájára egy 2011-es akvizícióval tett szert az Intel. A vállalat a németországi székhelyű Infineon kommunikációs chipeket fejlesztő részlegét kebelezte be potom 1,4 milliárd dollárért cserébe. A felvásárlás mindeddig nem bizonyult bomba üzletnek. Az első komoly beszállító szerződésre nagyjából 5 évet kellett várni, amely az Apple visszavonulójával mindössze nagyjából 3 évig tarthat ki.