Ráfekszik az Apple az exkluzív podcastokra?

Növeli az Apple a podcastok területén tett eddigi befektetését a Bloomberg értesülései szerint, melynek keretében előzetes tárgyalásokat kezdeményezett több médiacéggel podcast-szerződésekről. A vállalat egyelőre még nem közölte az új stratégiáját a tartalmakkal kapcsolatban, de az iparági források szerint újdonság lesz a terület eddigi megközelítéséhez képest. Az Apple ugyanis jelenleg az internetről gyűjti be a szolgáltatásaiban hallgatható, több ezer podcastot, de nem foglalkozik azoknak exkluzivitásával.

Lényegében a vállalat 2005 óta nem sokat alakított a szolgáltatásán, melynek eredményeként 2007-ben még 96,5 százalékos részesedést tudhatott magáénak, ami 2017-re már csak 55 százalékot tett ki a versenytársak mellett. A növekvő konkurencia hatására egyrészt a vállalat frissítette Podcast Appot, tavaly pedig a podcast-készítőket analitikai adatokkal lepte meg a hallgatóikról és a műsorok teljesítményéről. Idén pedig Mac-re is megjelent egy dedikált podcast app, valamint elindult egy letisztult webes felület a hallgatóknak.

Most pedig az egyedi tartalmak beszerzése következik a sorban, amely többféleképp is megvalósulhat. Megjelenhetnek a jövőben teljesen egyedi, más szolgáltatásból nem elérhető tartalmak az Apple alkalmazásában, vagy pedig megállapodhat a cég bizonyos időablakokról, hogy meddig érhető el exkluzívan egy adott műsor a kínálatából. Ezzel pedig a podcastok csatlakoznak majd az Apple többi területen hirdetett tartalmi stratégiájához, ugyanis az Apple Music és a közeledő Apple TV+ is kínál majd egyedi műsorokat.

Az IAB adatai és előrejelzése az amerikai podcast-piacon

Az elmúlt néhány évben a konkurencia eléggé megerősödött a podcastok területén. A Spotify sorra jelentette be a műsorokkal kapcsolatos szolgáltatásait, a podcastajánlásra építő algoritmusának fejlesztését, továbbá a nagy podcast-katalógussal rendelkező Gimlet és a tartalomkészítőknek eszközöket fejlesztő Anchor felvásárlását. A cég a nagy beruházásai hatására már a második legnagyobb piaci szereplőként hirdeti magát. Emellett viszont ott van még például a Google, a Pandora vagy a podcastokra fókuszáló Stitcher is a saját megoldásaival.

A sor pedig egyre csak bővül, és a szereplők erősödnek, miközben a műfaj is egyre népszerűbb, ami a hirdetőket is magához vonzza. Az IAB reklámszakmai szervezet 2017 óta adja ki minden évben az amerikai podcast-jelentését (az idei innen elérhető), mely szerint két évvel ezelőtt az amerikai cégek 86 százalékkal többet költöttek a podcastok hirdetéseire, mint egy évvel azt megelőzően. A 2017-es 314 millió dollárhoz képest pedig 2018-ra 53 százalékkal 479 millió dollárra nőtt a piac. Összességében a szervezet szerint a podcastok 2021-re érhetik el az 1 milliárd dolláros bevételt az Egyesült Államokban. Ez még mindig csekélynek tűnik egyébként az amerikai televíziós piac 70 milliárd dollár körüli bevételéhez képest, viszont egy olyan fejlődő terület, amire a vállalatok igyekeznek odafigyelni.