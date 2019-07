Nem engedi a Huawei torkát az amerikai törvényhozás

Jóllehet az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának hivatalos álláspontja pár nappal ezelőtt még a helyzet rövid távú megoldásának optimista forgatókönyvét vázolta fel, nem minden politikai erő nézi ölbe tett kézzel, hogy az illetékes szerv a következő hetekben megkezdi az ideiglenes, határozatlan idejű kereskedelmi licencek kiadását a Huawei-jel kapcsolatban álló helyi érdekeltségű cégek számára.

Betart a Kongresszus

A Huawei és partnerei számára július elején lebegtette meg maga az elnök, hogy a kínai óriás hamarosan újra vásárolhat majd amerikai cégektől, így egyebek mellett a Google Android rendszerét és ökoszisztémáját is megőrizheti okostelefonjain. Az USA elnöki rendeletének értelmében, idén májusban érvénybe lépett tiltás eltörlését Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a hónap elején zajlott G20 csúcstalálkozón jelentette be Oszakában. Ahogy Trump fogalmazott, a szankciók feloldása a "súlyos nemzetbiztonsági problémát nem hordozó" termékekre vonatkozik, ebbe az első értesülések szerint az okostelefonos üzletágat érintő hardver- és szoftverkomponensek is beletartoznak.

Az elnök nyilatkozatát egy csaknem két hétig tartó bizonytalan időszak követte, mostanra viszont biztossá vált, hogy a Huawei ugyan továbbra is marad tiltólistán, de a vele kapcsolatban álló amerikai cégek kérelem alapján kaphatnak felmentést a lista alapján rájuk vonatkoztatott megkötések alól. Márpedig a kínai cég legnagyobb amerikai beszállítóinak elemi érdeke, hogy újra kereskedhessen a Huawei-jel, így nem kérdés, hogy a legtöbb eddigi partner be fogja adni a vonatkozó kereskedelmi licenckérelmet.

A Kongresszus elé terjesztett törvényjavaslat több ponton is kontrollehetőséget adna az amerikai törvényhozó testület kezébe a Huawei-t érintő szankciók belebegtetett enyhítésével kapcsolatban - tudta meg a Reuters. A javaslat így egyebek mellett kitér arra, hogy a kereskedelmi minisztérium csak a Képviselőház és a Szenátus jóváhagyásával távolíthatja el a Huawei-t az Egyesült Államok számára nemzetbiztonsági kockázatot jelentő entitások listájáról - ez a lista minden kereskedelmi korlátozás alapja.

Szép új 5G-s jövő

A törvényjavaslat emellett kikötné, hogy a Kongresszus bármikor megvétózhatja az amerikai cégek számára kiadott ideiglenes kereskedelmi licenceket, vagyis bármelyik amerikai illetőségű cég számára (újra) megtilthatná, hogy amerikai technológiát szállítson a Huawei részére. Az "Amerika 5G-s jövőjének védelmében" című törvényjavaslatot demokrata és republikánus képviselők egyaránt ellátták kézjegyükkel.

A javaslatot előterjesztő egyik szenátor, Tom Cotton nyilatkozatában nem éppen politikai enyhülést sugallt: "Amerikai cégeknek nem szabadna eladniuk azokat az eszközöket ellenségeinknek, amelyekkel azok amerikaiak után kémkednek" - szögezte le a képviselő. Az amerikai előterjesztésre tegnap Peking is reagált. A kínai külügyminisztérium szóvivője útján közölte, az Egyesült Államok hidegháborús módszereivel önmagát és a róla kialakult imázst rombolja.