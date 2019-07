Már a vállalati piacra is készül a Chromiumra építő Edge

A vállalati szegmensben is nagy tervei vannak a hamarosan Chromium alapokra átnyergelő Edge böngészővel a Microsoftnak, amelyekről a cég blogposztban számolt be. Eszerint a Dev Channelen, azaz a böngésző fejlesztői csatornáján érkező verzió már alapértelmezetten bekapcsol egy sor nagyvállalati funkciót, illetve ahhoz a cég részletes, a konfigurációs és deployment feladatokra vonatkozó dokumentációt is mellékel, továbbá teljes körű támogatást is biztosít hozzá. A Microsoft folyamatosan várja a vállalati ügyfelek visszajelzéseit a Dev kiadás kapcsán.

Az Internet Explorer nem vész el csak átalakul

Az egyik már kipróbálható funkció az Internet Explorer üzemmód, amellyel a cég natívan integrálja az IE11-et a Microsoft Edge-be. A megoldással a felhasználók egyszerűen váltogathatnak a modern webappok és a legacy HTML-t vagy pluginokat igénylő megoldások között, anélkül, hogy ehhez párhuzamosan két böngészőt kellene futtatniuk.

Miután a Microsoft szerint ügyfeleinek túlnyomó része használ IE11-et saját környezeteiben, ráadásul arra sok esetben az üzleti folyamatok szempontjából kritikus webappok is támaszkodnak, a cégnek biztosítania kell a kompatibilitást a hamarosan háttérbe szoruló platformmal. A vállalat szerint a megoldás garantálja, hogy az IE11-re készült appok változatlanul működnek majd, az Internet Explorer mód pedig száz százalékban kompatibilis lesz az oldalakkal, amelyek ma is működnek IE11 alatt. Mindez az új Edge felhasználói felülete mögé épül be, így annak előnyei továbbra is élvezhetők lesznek, mint az okosabb URL sáv és az adatvédelmi beállítások.

Gördülékeny deployment

A redmondi óriás továbbá a böngészőhöz kapcsolódó deployment feladatokat is a lehető legegyszerűbbé tenné, a Chromiumra építő Edge kapcsán ennek megfelelően csoportházirendek széles palettájának támogatását ígéri, hogy az ügyfelek a folyamatokat tetszés szerint konfigurálhassák. A támogatás az MDM (Mobile Device Management) deplyomentre is kiterjed majd Windows 10 alatt, akár Windows Intune, akár harmadik féltől származó termékek segítésével - a hasonló eszközöket a megoldás macOS-en is támogatja. A vállalat a rendszergazdák kezébe a frissítések kezelésére is széles körű kontrollt ad, azok tetszés szerint szüneteltethetik az új verziók érkezését, míg egy-egy funkció alapos tesztelésével nem végeznek - de akár tesztcsoportokat is kijelölhetnek majd az adott vállalat felhasználói között.

A chromiumos alapok egy sor biztonsági megoldást is hoznak magukkal, a sandboxingtól az weboldal-izolációig, a Microsoft azonban további védelmi rétegeket is húz az új Edge-re: ilyen a jelenlegi Edge-ből ismert Microsoft Defender SmartScreen, amely egyebek mellett a phishing támadásoktól hivatott védeni a felhasználókat, illetve az Application Guard is, amely a teljes böngészési tevékenységet egy önálló konténerbe zárja, így védve a vállalati hálózatot a potenciális támadásoktól. Ugyancsak elérhető lesz az új Edge-ben az Azure AD Conditional Access, és a Microsoft Information Protection is, előbbi a vállalati weboldalakhoz való hozzáférést hivatott szabályozni, míg utóbbi a felhasználók adatkezelését fogja rövidebb pórázra.

Mindezek mellett az új Edge natívan támogatja az Azuer Active Directoryt (ADD) használó bejelentkezéseket, legyen szó vállalati, vagy iskolai fiókokról. Ezzel az adott felhasználó adatai és beállításai könnyen szinkronizálhatók a különböző eszközök között, a vállalati irányelveket is tiszteletben tartva. Fontos továbbá, hogy a Microsoft már a követésvédelmen is gőzerővel dolgozik, az blogposztja szerint tesztelés alatt áll, a későbbiekben azonban mind a vállalati ügyfelek számára is elérhetővé válik, a végfelhasználókat és a rendszergazdákat is beleértve.