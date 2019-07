Ismét megállt a PC-piac zsugorodása

Az előző negyedéves hanyatlást követően nagyon enyhe növekedést mért a PC-piacon a Gartner. A friss kutatás szerint 2019 második negyedévében közel 63 millió darab személyi számítógép fogyott, szemben az előző év hasonló időszakának 62 milliós darabszámával. A nagyon szerény, mindössze 1,5 százalékos bővülés mögött a továbbra is napirenden lévő vállalati Windows 10-es átállás húzódik, amelyhez a cégek új üzleti PC-ket vásárolnak. Az enyhe fellendülésből csak az első három helyet elfoglaló gyártó tudott profitálni, a többiek részesedése kivétel nélkül csökkent.

Mikako Kitagawa, a piackutató szenior elemzője a Windows 10-es migrációnak hála kifejezetten sok új asztali PC-t tudtak értékesíteni a gyártók, miközben a notebookokra irányuló kereslet csökkent. A gyártók számára ugyancsak kedvező, hogy az Intel ellátási problémája az utóbbi pár hónapban enyhült. Ahogy arról a HWSW többször beszámolt, a chipgyártó tavaly ősz elején nemes egyszerűséggel kifutott 14 nanométeres gyártókapacitásából. Ennek oka, hogy nagyjából egy időben nőtt meg minden fronton a 14 nanométeres lapkák iránti igény, miközben az immár négy éve futtatott gyártástechnológia tehermentesítésére (is) hivatott 10 nanométer kihozatala a vártnál csak sokkal lassabban javul.

A problémát az Intel többek között úgy kezelte, hogy a három legnagyobb PC-gyártó, vagyis a Dell, a HP, illetve Lenovo a magasabb volumen miatt elsőbbséget kapott a többi partner kárára. Ezért a szóban forgó vállalatokat lényegesen kevésbé érinti az Intel szűkös ellátása. Kitagawa szerint ennek hatása továbbra is jól kivehető, az első hármast követően ugyanis minden szereplőnek csökkent a részesedése.

A helyzetet továbbra is a Lenovo tudja legjobban kihasználni, a piacvezető 15,9 százalékkal növelte leszállított PC-inek számát, a 15,8 millió darab termék pedig kereken 25 százalékos részesedést eredményezett. A Gartner megjegyzi, hogy a szokatlanul nagy növekedés mögött az USA és Kína közötti vámháború is állhat, amely a többek között az importtermék vámtarifájának 10-ről 25 százalékra emelését is magával hozhatja. A kínai szereplő és annak disztribútorai emiatt igyekezhetnek raktárkészletet felhalmozni, melynek hála tovább nőtt az előny a második helyezett HP előtt, amely csak 2,6 százalékkal tudott növekedni, 14 millió darabra növelve a leszállított darabszámot.

A harmadik helyen továbbra is az immár hat negyedév óta növekvő Dell áll, amely 2,1 százalékos javulásának köszönhetően 10,6 millió darab személyi számítógépet szállított le. Ezzel a három gyártó a komplett piac mintegy 64 százalékát húzta be, ami azt is jól szemlélteti, hogy az Intel miért részesíti előnyben a szóban forgó triót. Egy évvel korábban még "csak" 60,7 százalékon állt a mutató, melynek fényében már nagyon közel lehet a kétharmadot jelentő érték.

A Gartner publikus jelentése szokás szerint további három gyártót említ. A negyedik helyezett Apple 3,7 millió Macet szállított le, amely 0,2 százalékos csökkenés a tavalyi évhez képest. Az Acer már lényegesen jobban megérezte a feljebb taglalt helyzetet, a 3,4 millió darabos értékesítés ugyanis 14,4 százalékos hanyatlás 2018 hasonló időszakához képest. Az Asusnál sem örülhetnek, a másik tajvani szereplő eladásai ugyanis 9,9 százalékot csökkentek, 3,1 millióra lehúzva a darabszámot.

Az IDC szerint nagyobb a növekedés

A Gartner jelentésével egyidőben jelent meg a konkurens IDC elemzése, amely összességében nagyobb, 4,7 százalékos növekedésről beszél. A számottevő különbség oka, hogy míg a Gartner a Microsoft Surface termékeket PC-knek tekinti, addig a Chromebookokat már nem. Az IDC épp fordítva kezeli a piacot, vagyis a Surface-eket nem számítja PC-nek, a Google operációs rendszeréri építő olcsó notebookat viszont igen. A gyártók top 3 rangsorát tekintve nincs eltérés, mindkét elemzésben a Lenovo-HP-Dell vezeti a listát.