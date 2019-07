Amazon: masszív átképzéssel az informatikushiány ellen

Elég nagy befektetést tervez az Amazon a munkavállalók képzésével kapcsolatban a jövőre nézve, ugyanis 2025-ig a jelenleg 300 ezer fős amerikai munkaereje harmadának fog technológiai tréninget nyújtani a frissen bejelentett Upskilling 2025 programja szerint. A befektetést a vállalat 700 millió dollárra teszi, melynek keretében főként a már meglévő képzéseit szeretné kibővíteni, de ezzel együtt újakat is indít majd. Végeredményként a világszerte 600 ezer munkavállalóval rendelkező vállalat 100 ezer főnek szeretne ingyenesen és önkéntesen igénybe vehető átképzést biztosítani.

Az Amazon célja a közleménye szerint egyfajta társadalmi szerepvállalás, hogy magasabb szintű képzettséget igénylő munkakörökbe juttassa az alkalmazottait, bár a kritikusok szerint inkább az eddigi negatív körülmények miatt akar törleszteni. Mindenesetre az amerikai Munkaügyi Statisztikai Hivatal inkább a szellemi foglalkozású, főleg technológiai területeken jelzi előre a munkaerő iránti igény növekedését, beleértve például a szoftverfejlesztők, a szélturbina szerviztechnikusok vagy a statisztikusok iránt.

Továbbá az Amazon saját kimutatási szerint az Egyesült Államokban jelentősen megnőtt a "data mapping" specialista (832% növekedés), az adattudós (505%), a biztonsági mérnök (229%) és az üzleti elemző (160%) iránti kereslet a munkaerőpiacon. Úgyhogy az Upskilling 2025 jobb karrierutat és ezzel együtt magasabb fizetést szeretne biztosítani a mostani munkásoknak az orvosi, felhős számítási és gépi tanulási területeken - írja a vállalat.

Főleg a meglévő képzések bővülnek

Az ajánlat elsősorban a kiskereskedelmi üzletekben, szállítmányozásban, fulfillment központokban vagy irodai környezetben dolgozó munkatársaknak szól, akik hat program közül választhatnak. Ezek közül a Machine Learning University az eleve technológiai beállítottsággal rendelkező munkavállalókat célozza meg egy hathetes modullal. A képzést az Amazon 400 szakértője tartja az MLU-n, de az eddigi kisebb létszámú képzést a jövőben több ezer fősre szeretné duzzasztani a cég.

Emellett az Amazon Technical Academy a szoftvermérnöki pályák elérését támogatja azok számára is, akik eddig nem technológiai munkakörben dolgoztak. A program kombinálja a tanárok által irányított, projektalapú képzést és a valós alkalmazások fejlesztését. Ehhez hasonló az Associate2Tech, amely kiemelten a raktári-logisztikai területeken dolgozóknak kínál majd technológiai munkaköröket a 90 napos program elvégzése után.

A 2012 óta működő Career Choice támogatás 60 hagyományos képzésre bővülne ki, amelyek közül például a repülőgép mechanikus, szerszámgép technológus, CAD-tervező eddig is létezett. Továbbá terjeszkedik a munkahelyi képzést nyújtó Amazon Apprenticeship gyakornoki program is, mely például felhős támogató munkatársakat, adattechnikusokat és szoftvermérnököket tanít be. Az AWS Training és az AWS Certification pedig még több emberrel szeretné megértetni a felhő lényegét.

Eddig nem volt példaadó munkaadó

Bár a vállalat folyamatosan hangsúlyozza a közleményben, hogy eddig is sok munkavállalónak adott új karrierlehetőségeket, azért az Amazon közel sem erről az oldaláról volt ismert. A dolgozók már többször tüntettek a tisztességtelen munkafeltételek miatt, mondván, hogy a cég robotként kezeli a munkavállalóit. Az Egyesült Királyság szakszervezete az iparági átlagot bőven felülmúló balesetek, egészségügyi problémák miatt kifogásolja az Amazon hozzáállását a munkavállalókhoz. Továbbá a vállalat az amerikai politikusok kritikájának is többször a kereszttüzébe került a fizetések és az adózása miatt.

A kritikák következtében a vállalat több fejlesztést is végzett az elmúlt időben a munkaügy terén. Amerikában 15 dollárra emelte a minimum órabért minden dolgozója körében, és lehetőséget adott nekik a jelenlegi munkájuk helyett saját Amazon szállítmányozási üzletet indítani. A mostani bejelentéssel ezeket a kedvezményeket folytatja a vállalat, amellyel próbálja jobb színben feltüntetni munkaügyi gyakorlatát.

Ráadásul az Amazon hozzáteszi, hogy a tréningek kifizetése után sem ragaszkodik a munkavállalók maradásához, de a cég reményei szerint lojálisak lesznek az átképzett dolgozók. A vállalat a kezdeményezéssel egyértelműen a jövőbe fektet, amelyben a kutatások szerint valóban egyre kevésbé lesz meghatározó a kétkezi munkaerő az automatizált megoldások - akár az ipar 4.0 vagy az önvezető autók - miatt, miközben tovább nő a kereslet a gépek üzemeltetői és fejlesztői iránt. A kétkezi munkaerő eddig még jobban megérte a legtöbb cégnek, de ezek szerint az Amazon 2025-re már nem így látja a helyzetet. A cégnél már most is 20 ezer technológiai szerepkörben tapasztalható munkaerőhiány csak az Egyesült Államokon belül, amelyet a vállalat feltehetően az átképzésekkel szeretne enyhíteni.

Más cégeknél is átképzések jöhetnek

Kérdésünkkel felkerestük az egyik legnagyobb hazai, informatikus átképzéssel foglalkozó szervezetet, a Codecoolt, hogy mennyire várhatóak hasonló jellegű átképzések más nagyvállalatoknál is. A programozóiskola marketing managere elárulta, hogy maga a Codecool is több magyar céggel folytat tárgyalást, ahol a jövőben hasonló belső képzési procedúrával támogatnánk a vállalatok digitális transzformációját. "Céges tréningeket eddig is végeztünk, meglévő programozó képességek frissítésére, fejlesztésére, vagy akár csak a programozással való szervezeti ismerkedésre. Természetesen ennél nagyobb lélegzetvételű egy belső átképzési program, de felkészültségben már tartunk ott, hogy ilyeneket is lebonyolítsunk, akár a megbízó helyszínén, egyénileg meghatározott tanrendben és időbeosztásban a cég saját HR/IT-stratégiájához és céljaihoz igazodóan." - írta válaszában Szántó András.

A hazai informatikusképző szerint egyébként a vállalatok részéről ésszerű lépés a belső fejlesztés, még akkor is, ha teljesen más területről kell embereket átképezni a jövőben elvárható szakmai feladatokra. Nem elhanyagolható előny, hogy a meglévő dolgozók ismerik a vállalati kultúrát, részei a szervezetnek, előéletük és elvárásaik ismert a HR osztály előtt, így egy új munkavállaló megszerzésénél kisebb kockázattal és költséggel képezhetők át - fejtette ki kérdésünkre a Codecool szakembere. Az Amazon által becsült 7000 dolláros egy főre vetített költség reális, ugyanakkor nagyon sok múlik a képzési know how-n, hiszen az emberek motiváltsága, érdeklődése egyénileg nagyon eltérő lehet.