Eltemette a MacBookot az Apple

A kicsi, könnyű, de viszonylag szerény teljesítményre képes gép mindmáig nem bizonyult kellően népszerűnek. A 12 hüvelykes notebook helyét ezzel a 2018-ban megújított MacBook Air, illetve részben az iPad Pro veszi át. A korábban kiszivárgott híreknek megfelelően a kisebbik MBP végre négymagos (Coffee Lake) processzorokat kapott, a Touch Bar pedig szériafelszereltség lett.

A frissítésnek hála tehát már belépőszinten is nyolcadik generációs, négymagos CPU-kkal érkeznek a MacBook Prók. A fejlesztés nagyon időszerű volt, mindeddig ugyanis kétmagos Intel "Kaby Lake" központi egységekkel szerelte olcsóbb munkagépeit az Apple. Az i5-ös processzorok alapórajele modelltől függően 1,4 vagy 2,4 GHz lehet, a turbó pedig 3,9 vagy 4,1 GHz-en tetőzhet. A 13-as gépek továbbra sem kínálnak diszkrét videokártyát, a GPU szerepét a processzorba integrált Intel Iris Plus vezérlő tölti be. A rendszermemória kapacitása 8 vagy 16 gigabájt lehet (73 000 forintos felárért), az SSD tárhelye pedig 128 gigabájt vagy 2 terabájt között változhat, igénytől függően. Utóbbihoz kapcsolódik, hogy az Apple megfelezte a nagyobb SSD-opciók felárát, hála a NAND-árak mélyrepülésének. Mindez persze még közel sem jelent baráti összeget, hisz például az 512 gigabájt helyett 1 terára vágyóknak nettó 200 dolláros többletet kell kifizetniük.

Ugyancsak üdvözlendő, hogy már az alapmodell is rendelkezik Touch Barral, vagyis a fizikai billentyűzet felett húzódó keskeny, a funkcióbillentyűket helyettesítő érintésérzékeny kijelzősávval. E mellé a gyorsabb azonosítást segítő Touch ID ujjlenyomat-olvadó, illetve a mindezt vezérlő Apple T2 biztonsági processzor társul. Mindehhez a szokásos körítés illeszkedik két Thunderbolt 3 porttal, 802.11ac Wi-Fi-vel, Bluetooth 5.0-val, illetve a beépített 720p-s webkamerával. A belépőszintű modellben a négymagos, nyolcadik generációs Intel Core i5 processzorhoz 8 gigbájt memória és 128 gigabájt SSD társul, amiért bruttó 510 000 forintot kér az Apple.

A tavaly megújított MacBook Airhez is hozzányúltak Cupertinóban. Ennél a modellnél sajnos maradtak a nyolcadik generációs kétmagos processzorok, vagyis erőforrás igényesebb munkához továbbra sem ajánlott választás az Air. A frissítés a True Tone technológiát támogató kijelzőben merül ki, amely a mindenkori környezeti viszonyokhoz igyekszik igazítani a panel színhőmérsékletét. A 13-as MacBook Próhoz hasonlóan a billentyűzet is frissült a negyedik generációs pillangómechanikával. A fejlesztés első három iterációja rendre problémásnak bizonyult, amely kimaradt, vagy épp duplázott karakterekben mutatkozott meg. A cupertinói vállalat korábban elmondta, hogy módosított klaviatúrát a régebbi modellek is megkaphatják, a vállalat még a tavalyi MacBookokra is kiterjesztette korábban indított billentyűzetjavítási programját.

Bár a frissítések listája viszonylag rövid, ezt kompenzálja, hogy az Apple rendhagyó módon, 100 dollárral csökkentette az Air árát, a nettó 1100 dolláros (bruttó 430 000 forint) árcédula ugyanakkor még mindig felülmúlja a korábbi generáció nettó 1000 dolláros árát.

Ennyi volt a MacBook és a régi Air

Az ármérséklés mögött minden bizonnyal a termékpaletta átrendezése áll, az Apple ugyanis mind a 2015-ben bemutatott "sima" MacBookot, mind pedig a klasszikus Airt kivezette. A lépést természetesen nem indokolta a vállalat, a tavaly bemutatott vadiúj MacBook Air és iPad Pro modellek mellett azonban vélhetően már nem maradt levegő a 12 hüvelykes ultrakönnyű notebooknak, melynek sikerét sem a viszonylag gyenge Core m processzor, sem pedig az egyetlen USB port nem segítette . A régi, az évtized elején bemutatott dizájnra épülő Air kivégzése régóta várható volt, habár annak billentyűzetét vélhetően még sokan vissza fogják sírni.