Kódolástanításban segíti ki a Google a tanárokat

Elindult a Code with Google platform, amelyen elsősorban az informatikatanárok találhatnak a kódolástanítást segítő forrásokat. Az oldalt azonban bárki ingyenesen használhatja, úgyhogy akár az angolul (vagy spanyolul) jól értő informatikus szülők is segíthetnek a gyerekeiknek a programozás első lépéseinek elsajátításában, vagy az idősebbek is találhatnak maguknak gyakorlófeladatokat az oldal segítségével. Maggie Johnson, a Google oktatásért és egyetemi kapcsolatokért felelős igazgatójának blogbejegyzése szerint a programozói tudás egyre fontosabbá válik az oktatás minden szintjén, mégis kevés a széles kör számára elérhető, és a gyakorlatban is jól használható tananyag - ezen próbál segíteni a cég kezdeményezése.

Most a Google különböző oktatási kezdeményezéseit gyűjtötte össze egy helyre, ahonnan a tanárok letölthetik a cég által összeállított tananyagokat, különböző osztályokban, kezdőtől a haladó szintig. A legkisebbek a Scratch nyelvvel ismerkedhetnek meg az "An Unusual Discovery" megoldáson keresztül, amellyel egyszerű történeteket hozhatnak létre. A további CS First tananyagok a 9-14 éves diákoknak nyújtanak segítséget a tanulásban, többek közt videós leckékkel, tesztekkel és feladatokkal. A tanároknak szánt részletes tananyagok különböző témaköröket dolgoznak fel az egyszerű logótervezéstől, a közepes nehézségű sporthoz, művészetekhez, divathoz kapcsolódó tevékenységeken át a bonyolultabb játéktervezésig.

Eközben a különálló Grasshopper app a JavaScript alapjaiba vezeti be az érdeklődőket. Az alkalmazáshoz nincs is feltétlen szükség tanárra, mivel a program instrukciókat és visszajelzéseket is ad használat közben. Továbbá a Google a felsőoktatásban tanulókat is célozza az Applied Computing Series (ACS) tananyagokkal, amelyhez már fejlett algoritmikus gondolkodás és esetleg a Java alapjainak ismerete is szükséges. Mindezt akár az egyetemek is bevezethetik saját tanóráikon, amelyet a Google esettanulmányokkal is szemléltet.

Iskolai tananyagok a kezdőtől a haladó szintig

Minden anyag teljesen ingyenesen, bárki számára elérhető az oldalról, de egyelőre csak angolul és spanyolul, béta változatban. A Google feltehetően nem csak önzetlenségből nyújt segítséget, hiszen az utóbbi néhány évben nagy erőkkel koncentrál Chromebookjaival az amerikai iskolai eszközbeszerzések élén maradni. Az eszközök mellett pedig a Google szolgáltatásaiba is minél korábban bevezetni a diákokat, akik a cég reményei szerint később is a vállalati eszközöket választják majd a mindennapjaikhoz és persze a munkájukhoz. Arról nem is beszélve, hogy hosszú távon a keresőóriásnak is érdeke a fejlesztőhiány és folyamatos fejlesztőképzés megoldása.

Egyelőre a Google nem nyilatkozott róla, hogy más nyelveken is elérhetővé teszi-e a forrásokat, ami a hazai informatikatanároknak is nagy segítséget jelentene. Az IVSZ tavalyi jelentése szerint a magyarországi informatikai cégek 60 százaléka saját képzéssel pótolja az állami oktatás hiányosságait, de a tanárok saját maguk is belátják a problémákat, ezért az Infotanár Mentor Program céges mentorokat igyekszik szerezni a tanárok mellé, de a helyzetet az elavult iskolai eszközpark sem segíti. Úgyhogy a hazai informatikai oktatás problémáit biztosan nem oldja meg néhány Google-tananyag, de az angolul jól értő tanároknak és diákoknak legalább egy kis segítséget jelent.