Kiábrándító lehet a következő iPhone-generáció

Csalódást okozhatnak a szeptemberben érkező iPhone-generáció eladásai - prognosztizálja a Rosenblatt Securities egyik elemzője. A cég ezzel együtt leminősítette az Apple-t, mely részvényeseinek eladást javasol. A negatív előrejelzés hatására a cupertinói vállalat árfolyama bő 2 százalékot esett, amely nagyjából megfelel a június végi szintnek. A Rosenblatt indoklása szerint az ősszel érkező új készülékek nem hoznak jelentős változásokat, amely majd rányomja bélyegét az eladásokra. Az Apple problémáját tetézheti, hogy a tavasszal bejelentett újdonságok ellenére a szolgáltatások üzletág növekedése lassulhat.

Az eddig kiszivárgott információk fényében kevésbé meglepő a a Rosenblatt Securities jóslata. Az egyelőre csak iPhone XI néven emlegetett modellek változatlan alapdizájn mellett csupán inkrementális fejlesztéseket hozhatnak. A frissített processzor borítékolható, azonban a közel azonos csíkszélesség (második generációs 7 nanométer) okán várhatón nem hoz majd jelentős gyorsulást az A13-as fejlesztés. Ugyancsak biztosra vehető a három hátlapi kameralencse (triple-camera), amit az Apple-t megelőzve már több androidos gyártó is bemutatott. Mindezek mellé 10-20 százalékkal nagyobb akkumulátort, illetve a piacon már ugyancsak megtalálható kétirányú vezeték nélküli töltést kínálhat az Apple.

Az új iPhone-ok eladásait tovább ronthatja, hogy az eddigi pletykák szerint az 5G támogatás kimarad a készülékekből. Az idei év egyik hívószavát a konkurens Samsung már meglovagolta a Galaxy S10-zel, az Apple-nek viszont ez legkorábban már csak jövő ősszel sikerülhet. Iparági pletykák szerint a lemaradás elsősorban az Intelnek köszönhető, amely nem tudott időre elkészülni következő generációs modemével. Mindeközben az Apple és a Qualcomm tavasszal kiegyezett, amely bár megnyitotta az 5G előtt a cupertinóiak útját, az idő rövidsége miatt csak 2020-ban kerülhet pont az implementáció munkálataira.

A részvényesek számára ugyancsak aggodalomra adhat okot, hogy az elemzők szerint a szolgáltatások üzletág növekedése is lelassulhat. Az elmúlt pár évben mutatott dinamikus gyarapodásnak hála legutóbb már 11,5 milliárd dollárt hoztak az Apple konyhájára a szolgáltatások (App Store, Apple Music, iCloud, AppleCare, Apple Pay, stb.). A Rosenblatt azonban most úgy látja, hogy a több negyedév óta tartó ütem nem lesz hosszabb távon tartható. A prognózis annak tükrében lehet meglepő, hogy az Apple tavasszal közel fél tucat új terméket jelentett be. A tévés streamingszolgáltatástól, azaz a TV+-tól, az Arcade-tól, vagy épp a még nyáron megjelenő Apple Card hitelkártyától is stabil, jól kiszámítható bevételt remél az Apple, az újdonságok fogadtatásának pénzügyi hatása azonban csak 2-3 negyedév múlva rajzolódhat ki.