Tagadja a samsungos üzletet az Nvidia

Ellentmondásos hírek láttak napvilágot az Nvidia következő generációs, Ampere kódnevű GPU-inak gyártásáról. A The Korea Herald beszámolója szerint a tervezőcég dél-koreai igazgatója, Yoo Eung-joon egy sajtórendezvényen elismerte, hogy a 2020-ra datált fejlesztés szilíciumba "öntésével" a TSMC helyett a Samsungot bízta meg cége. A hónapok óta pletykált váltást azonban az Nvidia továbbra is tagja. A hivatalos állásfoglalás szerint a pletykák helytelenek, a következő generációs chipek is a TSMC-nél készülnek majd, azonban egyes termékek előállításával a Samsungot is megbízhatja az Nvidia - derült ki a Tom's Hardware-nek adott nyilatkozatból.

A két beszállítós modell nem lenne új az Nvidia számára. A 2016-ban bemutatott Pascal GPU-k termelésének oroszlánrészét a TSMC végezte, a kisebb, GP107-es modell gyártását azonban végül a Samsung nyerte el. A tervezőcég lépése elsőre furcsának hatott, az Nvidia ugyanis az elmúlt nagyjából két évtizedben rendkívül hűséges volt tajvani bérgyártójához. A Pascalig tartó egyetlen kivételt az NV3x sorozatú GPU-k előállítása jelentette még 2003-ban, amivel az akkor még félvezetőgyártással is foglalkozó IBM-et bízta meg az Nvidia.

Az elmúlt években befektetett dollár-tízmilliárdok árán azonban a Samsung egyértelműen megérkezett a félvezetős bérgyártás élvonalába. A dél-korai vállalat tavaly elsőként jelentette be, hogy beveti tömegtermelésben az olykor már örök ígéretnek látszott EUV-t (vagy EUVL-t), vagyis az extrém ultraibolya fénnyel dolgozó levilágítási eljárást. A technológiával karöltve debütál a bérgyártó eddigi legfejlettebb, 7LPP kódnevű 7 nanométeres gyártástechnológiája, amelyre a korábbi pletykák szerint a Qualcomm mellett az Nvidia is építene.

Az EETimes egy korábbi híre szerint a Samsung nem csak technológiájának kritikus paramétereivel kerülne a piacvezető TSMC elé. A magazin egy anonim forrásra alapozva azt közölte, a dél-koreai bérgyártó a piacszerzés érdekében a konkurens hasonló megoldásáénál lényegesen olcsóbban kínálja a legújabb csíkszélességét. A konglomerátum bérgyártó részlege jelenleg mindössze 19,1 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik, vagyis bőven lenne mit ledolgozni a közel 50 százalékkal vezető TSMC-vel szemben.