Apple Pay már a Gránit Banknál és az Erste Banknál is

Bő öt héttel a magyarországi premiert követően a Gránit Banknál és az Erste Banknál is elrajtolt az Apple kényelmes és biztonságos fizetési szolgáltatása, az Apple Pay. Az ügyfelek számára teljesen díjmentes funkciót a két szóban forgó szereplő bármely bankkártyájával lehet használni, az Erste esetében ráadásul már akár Visa típusú kártyákkal is, legyen szó betéti vagy épp hitelkártyáról.

Az érintéses tranzakciókhoz egy arra alkalmas Apple készülék (iPhone 6 vagy annál újabb telefon, illetve bármilyen Apple Watch), egy aktív bankkártya, nem utolsó sorban pedig az érintéses fizetésre felkészített POS terminál szükséges. Az alig egyperces telepítést az iOS Wallet appjában lehet kezdeményezni (jobbra fent a + gombra bökve). Fontos, hogy a Gránit Bank SMS-ben visszaigazoló kódot küld az ügyfél szerződésében lévő mobilszámára, amely elengedhetetlen a regisztráció befejezéséhez. Amennyiben a szöveges üzenet bármilyen okból nem érkezik meg, úgy célszerű felvenni a kapcsolatot a bank ügyfélszolgálatával. Az Erste Banknál bekapcsolt 3-D Secure szolgáltatás szükséges az aktiváláshoz, melynek hiányában csak a telefonos ügyfélszolgálat tudja befejezni a folyamatot.

iPhone esetén terminálos fizetésekhez minden esetben azonosítás szükséges (Touch ID-val, Face ID-val, vagy jelkóddal), ezt követően viszont már csak a kártyához beállított limit szabhat határt a tranzakció összegének, azaz 5000 forint felett sem szükséges PIN-kód. "Az Apple Pay alapja a biztonság. A bankkártya számát sem az eszköz, sem az Apple szerverei nem tárolják. Ehelyett egy egyedi azonosítót (Device Account Number) rendel hozzá a szoftver a tranzakcióhoz, és titkosítva ezt tárolja a készülék biztonsági moduljában (Secure Element). Minden tranzakcióhoz egyedi, alkalmanként változó biztonsági kód tartozik." - áll a Gránit Bank közleményében. Említésre érdemes, hogy a szolgáltatás használatának nem előfeltétele az aktív adatkapcsolat, a sikeres tranzakciónak csak a készülék akkus töltöttsége (és persze a kártya mögötti számla egyenlege) szabhat gátat.

Volt OTP-s exkluzivitás, vagy sem?

Az Apple fizetési szolgáltatását elsőként az OTP hozta el a magyar piacra, május 21-én. Lapunk kérdésére Csányi Péter, a bank ügyvezető igazgatója a bemutatón elmondta, hogy az OTP és az Apple között nincs exkluzív szerződés, vagyis csak a konkurens bankok tempóján múlik, meddig őrizheti meg az OTP kizárólagos státuszát. Az információ azonban végül pontatlannak bizonyult, a bejelentés után néhány héttel az OTP által megbízott ügynökség e-mailben kereste meg szerkesztőségünket, melyben helyesbítéssel, kiegészítéssel élt Csányi korábbi nyilatkozatát illetően: "A tény az, hogy az OTP és az Apple között köttetett exkluzív szerződés a bevezetéstől számított meghatározott időtartamra. Ennek részleteiről nem tudunk információt közölni, de az exkluzivitás része az együttműködésnek." Arról nincs információnk, hogy az OTP hány új ügyfelet szerezhetett bő őt hetes kizárólagosságával, egy június 5-i közlemény alapján azonban népszerűnek bizonyult az Apple Pay. Az első tíz napban több mint 60 000 kártyát regisztráltak és nagyjából 250 000 tranzakciót bonyolítottak az ügyfelek.

Az Apple Pay fizetési szolgáltatást támogató bankok hazai listája várhatóan tovább bővül az idei évben, hisz a májusi bejelentést követően a CIB is jelezte, hogy mindent megtesz a szolgáltatás mihamarabbi bevezetésért. Az OTP exkluzivitásának vége ugyanakkor a challenger szereplők előtt is utat nyithat, vagyis a többi hazai bank ügyfelei esetlegesen hamarabb juthatnak hozzá a szolgáltatáshoz például az idehaza is egyre népszerűbb Revolut jóvoltából.