Jony Ive bő 20 év után elhagyja az Apple-t

A szakember nem szakad el teljesen korábbi munkaadójától, saját tervezőcégén keresztül kapcsolatban marad a hírnevét megalapozó kaliforniai vállalattal. Ive szerint semmilyen különleges ok nem áll távozása mögött, egyszerűen csak most érkezett el az idő a váltáshoz. A vezető tervező tehát a jövőben is termékdizájnnal foglalkozik majd, azonban saját független cége lehetőséget nyújt ahhoz, hogy az Apple mellett esetlegesen más ügyfelek is igénybe vegyék szaktudását.

A hivatalos közlemény szerint az Ive LoveFrom néven formálódó cégének első számú ügyfele lesz az Apple, miután a vezető tervező elhagyja a vállalatot. A pontos dátumról egyelőre nincs információ, csupán annyit tudni, hogy az év végéig megtörténik a válás. A cupertinói cég szerint Ive és a LoveFrom több projektbe is besegít majd, ám arról egyelőre nincs hír, hogy ezek pontosan mit takarnak.

Az iparág talán legismertebb figurája 1997-ben kezdett ipari tervezéssel foglalkozni az Apple-nél. Munkájának első gyümölcsét iMac G3 jelentette, amellyel a Macintosh 128K alapjaira sikerült egy formabontó, a monitorral egybeépített, úgynevezett all-in-one személyi számítógépet alkotni. Az azóta eltelt bő 20 évben népszerű termékvonallá nőtte ki magát az iMac, amelyből 2017 vége óta már egy kifejezetten erős munkaállomás is létezik az iMac Pro formájában.

Hasonlóan sikeres volt a 2001 őszén bemutatott iPod, ami több éven keresztül a hordozható zenelejátszók úttörőjének számított. A termékvonal sorsát végül az okostelefonok pecsételték meg, amelyek formaterveinek alakulásában oroszlánrésze volt Ive-nak. A fizikai billentyűzetet teljesen nélkülöző iPhone úttörőnek bizonyult, az elmúlt nagyjából 10 évben piacra került okostelefonok szinte egésze a 2007-ben bemutatott teljes kijelzős alapkoncepcióra épít. Ive munkássága tehát kétség kívül irányzatindító volt, a konkurensek által nagyon szorgosan átvett dizájn miatt pedig éveken át pereskedethetett a munkaadó Apple.

A szakember az iPad és az Apple Watch formatervezésében, valamint a jelentősen átrajzolt iOS 7 grafikus felületének megalkotásában is részt vett, a hardveres és szoftveres formatervek után pedig az Apple Park tervezésében is szerepet vállalat. A gigantikus, 12 ezer dolgozóra szabott impozáns épület azonban nem nyerte el maradéktalanul az alkalmazottak tetszését. Az egyterű iroda (open office) koncepciója szabályosan kiborította az Apple dolgozóinak egy részét, akik olykor fejjel sétáltak neki a szokatlan helyekre épített üvegfalaknak. Nem ez volt Ive-éra egyetlen vitatott dizájnja, gondoljunk csak az iPhone-okhoz tervezett Smart Battery Case otromba formájára, vagy a Magic Mouse 2 és az első generációs Apple Pencil bizarr töltési módjára.

Cook: nem lesz fennakadás

Az Apple közleményében Tim Cook is megszólal, aki Ive elmúlt bő 20 éves munkásságának éltetése mellett kiemeli, hogy a szakember keze alatt felnőtt csapat probléma nélkül folytatja tovább a munkát. Ez arra utal, hogy az utódlás előkészítése vélhetően már jó ideje folyik, melynek keretében Evans Hankey az ipari formatervekért, Alan Dye pedig a humán interfész tervezéséért felel majd. Mindkét szakember hosszú évek óta Cupertinóban dolgozik, Williams például az Apple Watch formatervének elkészítését vezette. A Bloomberg szerint Ive az okosóra 2015-ös megszületése óta fokozatosan építi le kötelezettségeit. Ennek egyik hozadéka, hogy a vezető tervező évek óta nem jár be napi rendszerességgel a Cupertinóba, a céges meetingek egy részét inkább az otthonához közelebb fekvő San Franciscó-i irodájában tartja.