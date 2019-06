Igazi ARM-os gurut szerződtetett az Apple

A szakember 10 év után hagyta el az ARM-ot, amelynél többek között olyan sikertermékeke születésénél bábáskodott, mint a Cortex-A72 vagy Cortex-A76 processzormagok. Filippo érkezésével az Apple tovább folytathatja évek óta tartott töretlen menetelését, melynek hála az iPhone-okban és iPadeknek teljesítő központi egységek magjai kimagaslóan teljesítenek.

A Bloomberg spekulációja szerint a közelmúltban szerződtetett szakember Gerard Williams III helyére érkezik, aki 9 rendkívül sikeres év után továbbállt az Apple-től. Amennyiben az információ helytálló, Mike Filippo veszi át a platform architektúrák tervezésének igazgatói pozícióját, amely az ARM-nál betöltötthöz nagyon hasonló pozíciót jelenthet. Ennek megfelelően Filippo keze alatt készülhetnek a következő generációs processzormagok, illetve az arra épülő komplett lapkák, amelyek eddig "A" jelölés alatt (pl. A12) kerültek be az Apple okostelefonjaiba és táblagépeibe.

Filippo és elődje eddig meglehetősen hasonló karriert futott be. Williams az Intelnél kezdett a 90-es évek közepén, majd a Texas Instrumentsnél eltöltött rövid kitérő után az ARM-nál vert sátrat mintegy 12 évre. Innen 2010 elején az Apple-höz szegődött, ahol sikerre vitte a processzoros részleget. Filippo ugyancsak a 90-es évek közepén került be az iparba, a szakember ugyanis 1996 és 2004 között az AMD Athlon és Opteron termékekkel foglalkozó csapatát erősítette. Ezután a konkurens Intelhez szegődött, ahol processzorok, valamint komplett szerveres és HPC-s rendszerek tervezésénél töltött be vezető posztot Filippo. Ezt az ARM követte 2009-ben, ahol a processzoros és rendszer architektúrák tervezői munkálatai vezette, amely gyakorlatilag felölelte az ARM elmúlt évtizedének legtöbb sikertermékét.

Filippo feladata várhatóan hasonló lesz új munkaadójánál is, amely az okostelefonos és tabletes iparágban már szinte egyedülikén tervez saját magokat. Az Apple ugyanis csupán az alap utasításarchitektúrát licenceli az ARM-től, amire építve teljesen egyedi mikroarchitektúrákat épít, évek óta átütő sikerrel. A kimagasló teljesítményű fejlesztéseket látva már évek óta kering a pletyka, miszerint PC-ibe is saját tervezésű processzorokat tenne a cupertinói cég, a jelenlegi partner Intel kárára. Áprilisi hírek szerint jövőre mutatkozhatnak be az Apple saját tervezésű ARM processzoraira épülő első Macek, amit egy neve elhallgatását kérő Intel forrásra alapozta a forrás.