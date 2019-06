Androidos appokat is futtató, összehajtható Surface készül

Az ellátási lánctól származó információkra építő forrás szerint Redmondban egy összehajtható Surface táblagép piacra dobásán dolgoznak, mely a viszonylag egyedi kialakítás mellett androidos(!) alkalmazások futtatására is képes lesz. Az állítólag két darab 9 hüvelykes átlójú 4:3-as kijelzőpanelre alapozó gép ráadásul már elnyerte közel végleges formáját, így optimális esetben akár jövő év első negyedévében is megtörténhet a piaci rajt.

Az említett forrás szerint a táblagépre hajazó termék nem a Samsung Galaxy Foldhoz vagy a Huawei Mate X-hez hasonló kialakítású lesz, vagyis nem egyetlen, hajlítható érintőpanelre épít. Az állítólagos koncepció sokkal jobban hasonlít az évtized elején elkaszált Microsoft Courierre, ami végül a Windows-gőzhengerének áldozatává vált. Ahogy arról a HWSW még évekkel ezelőtt beszámolt, az innovatív Courierhez a papírnoteszekhez hasonló kétoldalas formátumot álmodtak meg a tervezők. Ennek oka, hogy az akkor még csak szárnyát bontogató Apple iPaddel (illetve úgy általában a táblagépekkel) szemben a koncepciót nem tartalomfogyasztáshoz, hanem inkább kreatív tartalomkészítéshez szánták.

A Microsoft trendkövető stratégiája tehát végül a Couriert is a földbe taposta, most azonban úgy tűnik, egy redmondi fiók mélyén rábukkantak a tervekre. A pletykált fejlesztés ugyanis kísértetiesen hasonlít a 2011-ben elbukott koncepcióra, amely egyes korabeli hírek szerint már a sorozatgyártáshoz közeli állapotban volt és alig néhány hónappal az iPad piaci debütálása után a boltok polcaira kerülhetett volna.

A régi-új alapokra helyezett gép másik meglepő újítása az androidos alkalmazások futtatásának támogatása lehet. Az elsőre furcsán hangzó lépés mögött a Microsoft Store töretlen népszerűtlensége, illetve az ezzel egyidőben appokban rendkívül gazdag androidos ökoszisztéma állhat. Az egyelőre nem világos, hogy a támogatás egészen pontosan hogyan működik majd, amelyhez a Windows Core platform nyújthat valamiféle alapot, egy füst alatt megválaszolva a Microsoft platformjai közötti szinergia kérdésér. A Windows Core elsődleges célja, hogy a Windowst egy teljesen moduláris platformmá alakítsa, amelynek végletekig lecsupaszított, csak a legfontosabb komponenseket tartalmazó központi eleme lényegében bármilyen eszközön futtatható, legyen szó PC-ről, okostelefonról vagy akár Xboxról. Mindez az adott készülékhez szükséges plusz szoftverelemekkel egészíthető ki, vagyis nem külön operációs rendszerről van szó, hanem a Windows potenciális jövőjéről.

A fizikai kialakítás és a szoftveres támogatás mellett hardverplatformban is újat mutathat a Microsoft, amely állítólag az Intel Lakefield kódnevű fejlesztésére építi formabontó gépét. A tervek szerint ez lesz a chipgyártó első hibrid x86-os chipje, amelynek lényege, hogy az ARM processzorok esetében hosszú évek óta sikerrel alkalmazott módon keveredjenek a teljesítményre kihegyezett (Core), illetve a hatékonyságra fókuszáló apró (Atom) magok. Ennek első szülöttje lesz a Lakefield, amely egyetlen Sunny Cove magot (ez kerül az Ice Lake-be is), illetve négy darab következő generációs, Tremont Atom magot párosít. A lapkadizájn tervezésénél kiemelt szempont volt a rendkívül alacsony üresjárati fogyasztás. Az Intel ígérete szerint akár 2 milliwattig is lecsúszhat a processzor üzem közbeni disszipációja, terhelés mellett pedig igénytől függően legfeljebb 7 wattig skálázódik majd a Lakefield.

Minden bizonnyal nem véletlen, hogy az Intel épp május végén vázolta fel a notebookok jövőjét, amit elsősorban dupla kijelzővel, még több zsanérral, valamint fizikai billentyűzet nélkül képzelnek el a mérnökök. A bemutatott prototípusok, illetve az egyes gyártók pár hónapon belül piacra kerülő megoldásai érdekes jövőt vetítenek előre az utóbbi években leginkább a minél vékonyabb eszközökre, valamint a kijelzőkávák leborotválására fókuszáló piacon. Úgy fest, többed magával a Microsoft is megpróbál időben felkapaszkodni a vonatra, melynek iránya az éles váltásokból eredően jó eséllyel alaposan megosztja majd a vásárlóközönséget.