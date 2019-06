Baj van a 2015-ös MacBook Prók egy részével

Túlmelegedhet a a 2015-ben bemutatott MacBook Prók akkumulátora, amely szélsőséges esetekben komolyabb problémákat is eredményezhet. A biztonságot szem előtt tartva az Apple csereprogramot indít, melynek keretében a hibás telepeket ingyenesen cseréli hivatalos szervizpontjain. A probléma a 2015 szeptemberében piacra dobott, hivatalosan 2017 februárjáig forgalmazott, 15 hüvelykes modellek egy részét érinti. Az érintettséghez most is a készülék sorozatszámát kéri az Apple, amelyet egy dedikált oldalon kell megadni.

A hivatalos leírás alapján a teljesen díjmentes csere akár 1-2 hetet is igénybe vehet, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ennél jellemzően sokkal gyorsabban, 1-2 napon belül is megtörténhet a szervizelés. Ehhez célszerű a közelben lévő cserére jogosult szervizpontokat megkérdezni arról, hogy van-e készleten a művelethez alapvetően szükséges akkumulátor. Az Apple természetesen most is leszögezi, hogy készítsen biztonsági mentést a készüléken található adatokról annak tulajdonosa. Az ingyenes cserét egyébként nem csak biztonsági okokból érdemes elvégeztetni, azzal ugyanis egy vadi új akkumulátort kap a készülék, ami borítékolhatóan nagyobb kapacitást kínál, mint a már valamennyire elhasználódott eredeti telep.

A cupertinói vállalat nem részletezi, hogy a másfél évig piacon volt modell hány százalékát érinti a túlmelegedési probléma, illetve egyelőre arról sincs információ, hogy milyen tüneteket okozhat a gyári hibás telep. A lítiumion-akkumulátorok sajátosságait figyelembe azonban túlságosan magas hő hatására felpúposodhat az egység, amely a készülékházat és a körülötte lévő egyéb komponenseket is károsíthatja, sőt, végletes esetben akár fel is robbanhat a telep, ahogy arra az Apple egyik konkurense pár éve látványos példát produkált.