Újabb zero-day hibát foltoz a Firefoxban a Mozilla

Alig telt el két nap azután, hogy Mozilla befoltozott egy súlyos zero-day sebezhetőséget a Firefox böngészőben, a szervezet máris újabb zero-day-t javított, amelyet az elsőhöz hasonlóan már aktívan kihasználtak rosszindulatú felek. A soron kívüli frissítés a 67.0.4-es verziószámot viseli, azt, akárcsak a két nappal ezelőtti javítást, késlekedés nélkül érdemes telepíteni.

Az új sérülékenységet ugyanabban a támadássorozatban vetették be, mint az előzőleg foltozott biztonsági rést. A CVE-2019-11708 kód alatt követett hibát, a ZDNet beszámolója szerint a korábbihoz hasonlóan a Coinbase biztonsági csapata jelezte a Mozilla felé. A "sandbox escape" sérülékenység lehetővé tette, hogy illetéktelenek kijussanak a Firefox védett rendszerfolyamatából, és saját kódot futtassanak a böngésző mögött futó operációs rendszeren.

A két sebezhetőséggel egy ismeretlen hackercsoport a lap értesülései szerint a Coinbase dolgozóit vette célba, akiket spear-phishing támadásokkal igyekeztek rávenni a sérülékenységeket kihasználó, kártékony weboldalak meglátogatására. Az oldalakról aztán a támadók rosszindulatú kódot juttattak az áldozatok számítógépeire, amelyekről jelszavakat és egyéb érzékeny adatokat szereztek meg. A támadás több platformot is érintett, macOS és Windows felhasználók is voltak a célpontok között. A támadók heteken keresztül dolgoztak észrevétlenül, a Coinbase biztonsági csapata ezután lett figyelmes az adatlopásra - a vállalat szerint egyébként az akció mögött álló felek más, kriptovalutákkal foglalkozó cégeket is célba vettek. A Coinbase szerint ugyanakkor a támadók kriptopénzt nem tudtak szerezni a bugokon keresztül.

A javítást a Mozilla tehát már mindkét biztonsági rés kapcsán elvégezte, az ugyancsak Firefoxra épülő Tor böngészőnél viszont a második hiba orvoslása még várat magára, noha jó eséllyel a következő napokban utóbbinál is számíthatnak rá a felhasználók. Az első zero-day-t a Tor csapata már befoltozta, a böngésző 8.5.2-es verziójával, aki még nem tette, ezt is érdemes minél előbb telepíteni.