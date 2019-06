Újramasterelt Full HD klipeket hoz a YouTube

Ikonikus videóklipek minőségén javít az Universal Music Grouppal karöltve a YouTube - derül ki ez oldal friss közleményéből. A kiadó és a videómegosztó a mindeddig SD minőségű klipeket Full HD felbontásban mastereli újra, amely szabad szemmel jól látható ugrást eredményez a képminőségben. A két fél első körben valamivel több, mint 100 videóklipet dolgoz fel, azonban ez csak a kezdet, 2020 végéig ugyanis nagyjából 1000-re növelnék az újramasterelt videók számát.

A YouTube és az UMG jóvoltából olya előadók klasszikus művei váltanak magasabb felbontásra, mint például Billy Idol, a Beastie Boys, a Kiss, vagy a The Killers. A munkálatok technikai részleteiről egyelőre nem közölt információkat a YouTube, így nem tudni, hogy pontosan milyen módszerrel skálázzak fel a videókat. Annyi azonban bizonyos, hogy a klipek megőrzik eredeti, számos esetben 4:3-as képerányukat. Blogbejegyzésében az oldal közölte, hogy a klipek linkje nem módosul, ezzel együtt pedig az összes eddigi adat (kommentek, nézettség) is megmarad, csak a videó változik, ami többek között a leírásba bekerülő "REMASTERED IN HD!" megjegyzésből derülhet ki.

Az együttműködés hírértékét növeli, hogy 2008 június 1-én leégett az Universal Music Group archív anyagokkal megtöltött hatalmas hollywoodi raktára. Bár a kiadó azóta sem árulta el, hogy pontosan mekkora kár keletkezett, hány darab eredeti szalag vált a tűz martalékává. Egyes pletykák szerint nagyjából 500 000 dal felvétele veszett oda több más pótolhatatlan anyaggal (pl. fotókkal) együtt, mintegy 150 millió dollár értékben, amely miatt többen a zeneipar legnagyobb csapásaként tartják számon a szerencsétlenséget.

Az eredeti felvételek hiányában nincs lehetőség nagyobb felbontásban újradigitalizálni a videókat. Vélhetően emiatt áltt össze az UMG a YouTube-bal, mely utóbbi a lehetőségekhez mérten most igyekszik maximalizálni a viszonylag alacsony felbontású anyagok minőségét.