Fizetett programozóképzéssel nyúlna a karrierváltók hóna alá az NNG

Saját programozóképzéssel gyűjt fejlesztőket az NNG, a vállalat C++ Akadémiájával a pályakezdők mellett a karrierváltókat is célba venné. Az autóipari szoftverbeszállító két-, illetve három hónapos képzéseket hirdetett, amelyek alatt a program résztvevőinek teljes fizetést is biztosít, hogy azok rá tudják szánni a megfelelő időt a tanulásra. A jelentkezőknek némi előismeretre azért szükségük van, a cég alapfokú jártasságot vár el legalább egy objektumorientált programozási nyelvben.

A fejlesztői pálya népszerűsége az elmúlt néhány évben az egekbe lőtt ki, amire rögtön egy sor kódolóiskola is lecsapott - mint arról korábban már beszámoltunk, utóbbiak végzőseit a húszezret meghaladó betöltetlen pozícióval küzdő piac szinte azonnal felszívja, miközben a képzésekre folyamatosan sokszoros a túljelentkezés.

12 fővel indul az első képzés

Az NNG most saját kezébe veszi az új fejlesztők kiképzését, első körben 12-en vehetnek majd részt a programban. A pályakezdők és -váltók részéről a cégnél is érezhető az igény a hasonló kezdeményezésekre, az elmúlt két hétben 42-en jelentkeztek a C++ képzésre, amelyen a programnyelv mellett a vezető autógyártók járművein futó infotainment rendszerek algoritmusait, illetve az NNG-re jellemző munkafolyamatokat is megismerheti a 12 kiválasztott jelentkező. A C++ Akadémia további előnye, hogy már a képzéssel párhuzamosan megkezdődik a résztvevők integrálása a szervezetbe, a tanítási időszak lezárultával pedig egy már jól ismert környezetben kezdhetik meg a munkát.

A képzés kapcsán nem véletlenül kap kiemelt hangsúlyt a karrierváltás, ahogy a cég az Akadémia indulása kapcsán rendezett kerekasztal-beszélgetésén Havasi Judit business coach, szervezetfejlesztő tanácsadó rámutatott, a vállalatoknak nem csak az Y és Z generáció rendkívül tudatos, jól körbehatárolt elvárásai jelenthetnek kihívást, hanem az életközépig eljutó X generáció is, akik közül sokan ilyenkor értékelik újra életútjukat - és adott esetben döntenek a pályamódosítás mellett.

Dr. Bernschütz Mária, a beszélgetésen ugyancsak felszólaló generációkutató szerint ráadásul az Y generáció esetében a karrier- vagy egyszerűen munkahelyváltás mögött nem is kell feltétlenül, hogy az aktuális pozícióban szerzett negatív tapasztalatok álljanak, sok esetben egyszerűen a változásért, friss tapasztalatokért néznek új munkahely után - míg ugyanezt az "unalmas" rutint a korábbi generációk pozitívumként élték meg, mivel hosszú távú biztonságot nyújtott. A váltásra tehát mindenkinek megvan a maga saját motivációja, a különböző digitális területek, szoftverfejlesztés azonban egyaránt vonzó minden generáció számára - ahogy azt a rendezvényen Botos Ágnes toborzási tanácsadó, a Violet Consulting tulajdonosa is kiemelte.

Bár mára számos, a karrierváltást segítő programozóiskola áll a területtel szemezők rendelkezésére - amelyek sorát most már az NNG saját kezdeményezése is bővíti - az új szakterület elsajátítása így sem gyerekjáték. Magyari Andrea, az NNG HR-igazgatója szerint egyre több jó példát látunk a területen, de ezeket alaposan meg kell vizsgálni, és egy hasonló döntés meghozása előtt a sikersztorik mögötti kemény munkát is figyelembe kell venni.

Emellett persze a megcélzott vállalat nyitottságára is szükség van a váltás sikeres lebonyolításához, mára azonban egyre több cég áll nyitottan a más területekről érkező, átképzett dolgozókhoz, sőt, sok helyen kifejezetten pozitívan fogadják a sokféle élettapasztalat jelentette változatos látásmódokat. Magyari Andrea külön kiemelte, hogy az NNG is fontosnak tartja csapatai kiegészítését a különböző területekről érkező, változatos kompetenciákkal rendelkező szakemberekkel. A C++ Akadémia jelentkezői között már most vannak korábban kutyakozmetikusként, illetve fuvarszervezőként dolgozók is, akik szakmájuk mellett sajátították el a programozás alapjait.