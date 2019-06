macOS-en is elérhető a Microsoft To-Do alkalmazása

Újabb termékét teszi elérhetővé macOS-en a Microsoft, már az Apple asztali platformjának felhasználói is ingyenesen letölthetik a cég dedikált to-do alkalmazását, nem kell többé feltétlenül a szolgáltatás webes felületét használniuk.

A Microsoft To-Do-val a felhasználók a hasonló appoktól megszokott funkcionalitást kapják, azaz összeállíthatnak az adott időszakokra vonatkozó teendőlistákat, illetve követhetik azok alakulását. A feladatokhoz emlékeztetők és fájlok is csatolhatók, azok ismerősökkel is megoszthatók, illetve az egész okostelefonos appokkal is szinkronizálható, mind Andorid, mind iOS platformon. A megoldás továbbá Outlook integrációt is kap, így az abban megjelölt emaileket a szolgáltatás igény szerint automatikusan át is emeli a To-Do felületére.

Természetesen a macOS-es app egy sor platformspecifikus funkcióval is kiegészül, beleértve a rendszeren megszokott billentyűkombinációkat. A natív alkalmazás a Microsoft szerint teljes egészében a cupertinói óriás AppKit keretrendszerével készült, az idei WWDC-n bemutatkozott Project Catalyst helyett, amellyel aránylag egyszerűen tehetők elérhetővé az iPades alkalmazások asztali felületen. A Microsoft azért döntött a némileg több fejlesztést igénylő AppKit mellett, mert azzal a macOS korábbi verzióit is elérheti, amelyeket a Catalyst nem támogat.

A macOS-es rajt fontos lépés a Microsoft egyre húzódó projektjében, amelynek keretei között saját termékére cserélné a 2015-ben felvásárolt Wunderlist to-do appot. Utóbbi leállítását a Microsoft To-Do alkalmazás javára a cég már 2017-ben beharangozta, a Wunderlist azonban azóta is él és virul, és a fő platformokon, így iOS-en és Androidon is elérhető, illetve frissítéseket is kap. A lassú váltás többek között annak is köszönhető, hogy a bekebelezett appot a cégnek szinte teljesen újra kellett írnia, hogy az AWS helyett saját, Azure szolgáltatásán működhessen. Mindezek mellett a rajt a Microsoft egyre tempósabb macOS-es nyitásába is illeszkedik, nemrég a vállalat az Edge böngésző Canary verzióját is elérhetővé tette a platformon.

Újabb szög került tehát a Wunderlist koporsójába, noha a Microsoft azt már korábban egyértelművé tette, csak akkor állítja le a szolgáltatást, ha annak minden fontos funkcióját elérhetővé tudja tenni a Microsoft To-Do-ban is, pontos dátumot pedig továbbra sem közölt a leállás kapcsán.