Csak jövőre érkezhetnek az olcsó(bb) PCIe Gen4 alaplapok

Idén már nem kerülnek a piacra az B550 vagy A520 chipsettel szerelt AM4-es alaplapok - állítja a DigiTimes. A tajvani hírforrás szerint ez többek között azt is jelenti, hogy a PCI Express 4.0 még nagyjából fél évig a csúcskategóriás X570 lapkakészlet, illetve az arra épülő termékek privilégiuma marad. Emögött vélhetően az AMD termékstratégiája áll, amely igyekszik a drágább termékek megvásárlására sarkallni a célközönséget. A tervezőcég helyzetét nagyban könnyíti, hogy a konkurens Intel az idei évben már biztosan nem dob piacra PCI Gen4 támogatású platformot.

A DigiTimes információi szerint az új középkategóriás és belépőszintű lapkákat az előző két generációhoz hasonlóan az ASMedia tervezi. Az Asus kötelékébe tartozó cég állítólag nem viszi túlzásba a fejlesztéseket, az elődökhöz (B3x0, B4x0, stb.) képest mindössze a PCI Express verzió változik, 3.0-ra. A korábbi chipek ugyanis csupán a szabvány 2.0-s verzióját támogatják, az AMD pedig olybá fest, nem akar házon belül tervezett lapkájának konkurenciát állítani.

Ettől azonban még kínálhatnak PCIe Gen4 támogatást az olcsóbb alaplapok, a sávok nagyobb részét ugyanis a processzorba integrált vezérlő szolgáltatja. A nagyobb sebességi fokozhat elérésére azonban az nyomtatott áramköröket is fel kell készíteni, a vonalankénti kétszer nagyobb sávszélességhez például jobb minőségű huzalozás kellhet. Korábbi hírek szerint ennek a kritériumnak már a piacon lévő egyes B450 és X470-es lapkakészlettel szerelt termékek is megfelelnének, az AMD azonban végül megvétózta, hogy a korábban piacra került AM4-es alaplapok is megkapják PCI Express 4.0 támogatást.

Robert Hallock, a chiptervező marketing menedzsere arra hivatkozott, hogy a támogatás túlságosan modellfüggő, ezért felesleges félreértéseket szülne, ha a korábbi modellek csak egy részénél lenne elérhető a Gen4-es beállítás. Az AMD ezért a Ryzen 3000-es sorozathoz fejlesztett végleges mikrokódcsomaggal letiltja a lehetőséget. Ezzel ugyanakkor nem csak a félreértéseknek lehet elejét venni, hanem egyúttal a vásárlókat az újabb, X570-es (később pedig a B550-es) lapkakészlettel szerelt alaplapok felé is lehet terelni. Ezzel a stratégiával az AMD több chipsetet, a gyártópartnerek pedig több alaplapot értékesíthetnek majd.