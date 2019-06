Előre konfigurált Visual Studio Code telepítőt kapnak a Java fejlesztők

Olajozottabbá tenné a Java fejlesztés kezdőlépéseit Visual Studio Code szerkesztőjével a Microsoft, a vállalat ezért a napokban egy előre konfigurált telepítőt jelentett be az eszközhöz, kifejezetten a programnyelvvel dolgozó, vagy épp az azzal ismerkedő fejlesztők számára.

A Visual Studio Code mára a Stack Overflow kutatása szerint a legnépszerűbb fejlesztőkörnyezetté nőtte ki magát, amelyhez mára számos Java kiegészítő érhető el - ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a kezdők, vagy a nyelvvel frissen ismerkedők számára nem triviális feladat elvégezni az eszköz kezdeti beállításait. Ezt a problémát a Microsoft már korábban megpróbálta orvosolni a Java Extension Packkel, amely a Java fejlesztéshez használt népszerű kiegészítőket gyűjti csokorba, és a Visual Studio Marketplace-ről tölthető le, most azonban még egy fokkal egyszerűbbé tenné az indulást, egy dedikált telepítővel.

A Visual Studio Code Java Installer használható teljesen új telepítéshez, illetve a meglévő szoftver frissítéséhez is. Az eszközt letöltve és elindítva az gyorsan ellenőrzi, hogy az adott gépen megvannak-e a Java fejlesztéshez szükséges alapvető komponensek, mint a JDK, illetve maga a Visual Studio Code IDE és Java kiegészítői. Amennyiben ezeket nem találja meg, a telepítő letölti az eszközök legfrissebb stabil verzióit, és fel is teszi azokat a rendszerre. Ezt követően meg is nyitható a Visual Studio Code és bele lehet vágni a Java kód írásába.

A JDK-t az eszköz egyébként az AdoptOpenJDK felületéről tölti le, amelynek a Microsoft Azure tavaly óta lelkes támogatója, és amely ennek megfelelően a vállalat ajánlott Java disztribúciójának számít. Egy teljes mértékben szabadon elérhető, nyílt forrású JDK-ról van szó, amely az OpenJDK projektre épít. A frissen bejelentett telepítő egyelőre csak Windowsra érhető el, de a redmondi óriás már dolgozik a macOS-re szánt verzión is - a windowsos kiadás kapcsán pedig szokás szerint várja a visszajelzéseket.