Válaszidő-rekorder játékos monitorokat villantott az LG

Két új, tiszteletet parancsoló válaszidőt produkáló gamer monitorral rukkolt elő az LG: a 27 hüvelykes UltraGear 27GL850 és a masszív, 37,5-ös UltraGear 38GL950G a piacon az első IPS panellel szerelt monitorok, amelyek 1 milliszekundumos válaszidővel érkeznek. A gyártó mindkét eszközön igyekezett minimálisra nyírni a kijelzőkávákat, ami különösen a nagyobb verzión sikerült látványosra.

Ami a felbontást illeti, a modell 2560x1440 képpontot sorakoztat fel, 16:9-es képarány mellett, 144 hertzes frissítési rátával és 350 nites maximális fényerővel. A megjelenítő a DCI-P3 színskála 98 százalékát képes lefedni, illetve a HDR10 plecsni sem maradt ki a csomagból. A 37,5 hüvelykes kiadás az UltraGear 27GL850-nel szemben enyhén ívelt, illetve már 21,5:9-es képaránnyal operál, felbontása pedig 3840x1600, amelyhez izmosabb, 450 nites csúcsfényerő, illetve 175 hertzig felhúzható frissítési gyakoriság párosul. A fenti DCI-P3 támogatás itt is adott, az eszköz továbbá DisplayHDR400 tanúsítvánnyal érkezik.

A játékosokat célzó monitorok az LG-től ismert Nano IPS paneleket kapták, 178 fokos betekintési szöggel, LED háttérvilágítással, illetve természetesen az Nvidia G-Sync technológiáját is támogatják, a grafikus kártyák és a megjelenítők folyamatos szinkronban tartásához. A nagyobb modell képességei között a Sphere Lighting 2.0 is ott van, azaz a monitor hátoldalán a gyártó RGB LED-eket sorakoztatott fel, amelyek a kijelző aktuális tartalmának megfelelő színű fényekkel világítják meg az eszköz mögötti falat - de lehetőség van a fényjátékot az éppen lejátszott zenéhez is igazítani.

Az UltraGear 27GL850 egy DisplayPort 1.2 és két HDMI 2.0 aljzatot is kapott, két USB 3.0 csatlakozó mellett. A nagy testvéren is ezeket a csatlakozókat találjuk, egy különbséggel, ezen a modellen ugyanis csak egy darab HDMI 2.0 aljzat kapott helyet. Az új UltraGear gamer monitorok ára egyelőre nem ismert, az várhatóan július elején derül ki, noha jó eséllyel a gyártó prémium készülékeihez fog igazodni az árcédula. A boltok polcain az idei harmadik negyedévben bukkannak majd fel az eszközök.