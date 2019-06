Már a filmipart is átszövi a digitalizáció

Erősen megváltoztatta a filmes utómunkákat a digitalizáció, amelyről a Codecool "Magyarok a világ filmiparának digitalizációjában"meetupján hazai szakemberek számoltak be. Az est moderátora, Názer Ádám gyártásvezető többször hangsúlyozta, hogy a területre nehéz bekerülni, és ismeretségeket kell szerezni a nagyobb munkákhoz. Ugyanakkor a filmes érdeklődéssel és jó problémamegoldó készséggel rendelkező programozókat ez az ipar is szívesen fogadja.

Igazából nem is beszélhetünk digitalizációról a Digic Pictures kapcsán az első előadó, Horváth Szabolcs technológiai vezető szerint, hiszen a cég a 2002-es kezdetektől fogva csak digitális tevékenységekkel foglalkozik. A Netflix-nek is dolgozó, 300 fős vállalatnál külön csapatok foglalkoznak a digitális mozgásrögzítéssel, a modellrekonstrukcióval, az animációs filmek készítésével, a filmtrükkökkel, és további kapcsolódó piacokkal, úgy mint VR projektek és filmek látványtervezése. Az elkészült anyagok tekintélyes része egyébként játékokhoz kapcsolódó "cinematic" reklámfilm, de a cég egyre inkább törekszik hosszabb filmek készítésére is.

Az egyszerű automatizációtól kezdve a mozgás gépi tanulási algoritmusainak fejlesztéséig sok mindenre van lehetőség a cégnél - mutatott rá a Digic Pictures technológiai vezetője. A szakember szerint azonban az esetek nagy részében inkább a mélyebb programozói problémák megoldásáról van szó, az egyszerűbb script nyelvek helyett inkább a "hardcore C++" kerül előtérbe. Ráadásul a feladatok több munkaterülethez kapcsolódnak, így a programozóknak filmesekkel és operatőrökkel is együtt kell működni.

További nehézséget jelent, hogy ugyan az esetek 80 százalékában standard iparági eszközökkel dolgoznak az informatikusok, de a fennmaradó részben egyedi fejlesztésekre van szükség. A rendszerek alapból nem tudják például a dinamikai szimulációk kivitelezését, de a 3D renderelésnél az anyagok megjelenítése is okozhat problémát. Egy konkrét példával élve, a színészek különböző arckifejezéseinek beszkennelésénél meg kell oldani, hogy a színész nem tudja túl sok ideig egyenesen tartani a fejét. Úgyhogy a több millió pontból álló fejlenyomatokat úgy kell digitálisan összeilleszteni, hogy közben a fejtartás ne legyen furcsa, csak az arckifejezés változzon.

Özönlenek az adatok

Egy más jellegű problémába adott betekintést Hargitai László "Pamacs", az Origo Digital Film divízió vezetője, aki bemutatta, hogy mi történik a beérkező adatokkal. Ebben az esetben ugyanis igazi Big Data problémával kell megküzdeni a stúdiónál dolgozó "1,5 programozónak". Egy digitális kamerával egy nap alatt egy terabját kép érkezik be, azaz egy tömegeknek készülő (blockbuster) filmnél egy nap alatt 6-20 terabájttal is lehet számolni, miközben előfordulnak száz napig forgatott filmek is.

A tárolás mellett viszont az elérés is elég nagy problémát okoz, például előfordult már olyan produkció, ahol csak a metaadatok egy terabájtot tettek ki. Ezek kezelése komoly programozói feladatot jelent a szakember szerint, mikor a rendező a filmeket már másnap az iPaden szeretné megtekinteni. Míg máshol ennyi adat bemásolása sem történik meg egy nap alatt, addig itt a konvertálásnak, a webes felületre jutásnak is végbe kell menni ennyi idő alatt – mutatott rá az előadó.

Erre pedig a gyárilag elérhető szoftverek nem képesek, ezért a programozóknak többek között érteni kell a C++, Python, Pearl, Bash programnyelvekhez is, méghozzá a matematika, a színterek, a filmes folyamatok és egyéb területek ismerete mellett. A hibázás pedig nem fér bele a rövid határidőkkel rendelkező munkába az Origo Digital Film szakembere szerint.

Fejlődnek a robozitált eszközök

Végül a filmes Codecool meetup harmadik előadója, Szejlák György, a Rocket Lab Motion Control főmérnöke az autós kameradaruk (krán), a motion control eszközök és az ipari robotokra szerelt kamerák történetébe adott betekintést. Az előadó szerint sokszor az a baj a szoftverekkel, hogy mérnökök próbálják lefejleszteni azokat a filmeseknek, miközben saját maguknak nincs ismeretük a területről, például a reklámfilmekről. A saját fejlesztésű, 2018-ban kiadott Rocket Cinema Robot viszont képes teljesíteni a reklámfilmesek egyedi kívánságait az előadó szerint.



A robot csak egy eleme a teljes szettnek

A technológiának például olyan kihívásokat is meg kell tudni oldani, mint mikor három különböző időben elkészülő terméket kell egyszerre, egy helyen megjeleníteni. Erre tipikus példa az ételreklámoknál a "food stylistok" által gondosan összeállított, fagyinak kinéző habok esete, amelyekből szinte lehetetlen lenne egymás mellett hármat csinálni.

A node alapú Ignition szerkesztőszoftver segítségével pedig adatgenerátorokat és módosítókat lehet összekötni fizikai eszközökkel, többek közt a Rocket Cinema Robottal, fényekkel vagy szervo motorokkal. Elég mindössze egy plugint elküldeni az ügynökségeknek, akik előre beállítják a jeleneteket a platformhoz tartozó appal, majd helyben már csak meg kellett nyomni a start gombot. Ezáltal a reklámfilm forgatások is lényegesen megváltozhatnak a digitalizáció hatására.