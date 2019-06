Tovább megy a ködösítés a Galaxy Fold körül

Továbbra sem áll rendelkezésre semmiféle érdemi információ azzal kapcsolatban, hogy a Samsung első, hajlítható kijelzős okostelefonja, a Galaxy Fold mikor kerülhet a boltok polcaira. A február 20-án bejelentett újdonságot eredetileg április végén szállította volna az első vevőknek a piacvezető gyártó, ám a tesztpéldányokkal tapasztalt - így alighanem az összes első szériás példányt érintő - gyermekbetegségek miatt végül bizonytalan ideig elhalasztotta a rajtot a cég.

Míg a háttérben zajlik a kármentés, a Samsung a legkülönfélébb hivatalos és félhivatalos csatornákon következetesen azt kommunikálja, hogy a Galaxy Fold megjelenési időpontját a "következő hetekben" jelentik be - legutóbb a Cnet kérdésére válaszolta ezt a gyártó egyik szóvivője, ami máris azt sejteti, hogy a korábbi tervekhez képest tovább csúsztatják a rajtot. Emlékezetes, hogy május második felében maga az okostelefon-gyártó részleg vezetője, DJ Koh nyilatkozott a témában, az illetékes akkor azt mondta a helyi sajtónak, hogy a hajlítható mobil pár héten belül piacon lesz.

A készülék megjelenésével kapcsolatos ködösítés kapcsán ugyanakkor nagyon is lényeges szerepe lehet az időzítésnek, három aspektusból is. Egyrészt a Huawei-t érintő amerikai exporttilalmi intézkedések miatt a Galaxy Fold első számú riválisa, a szintén hajlítható kijelzős Mate X megjelenése bizonytalan ideig csúszhat, amiért a koreai gyártó is ráér alacsonyabb sebességfokozatba kapcsolni saját termékét, termékeit illetően.

Másrészt az sem kizárt, hogy a Samsung készakarva nem kívánja a Galaxy Foldot a nyári holtszezonban piacra dobni, inkább megvárja az őszi, hagyományosan erősebb eladásokkal kecsegtető iskola/munkakezdési (back to school) időszakot. Végezetül augusztusra várható a Google következő Android-főverziójának megjelenése, mely több, kifejezetten a hajlítható kijelzős készülékekhez igazított fejlesztést is bevezet - elképzelhető az is, hogy a koreai cég megvárja ezt a kiadást, és a Galaxy Foldot már ezzel az új Android-verzióval telepítve dobja piacra.

Emellett nem zárható teljesen ki egy olyan forgatókönyv sem, hogy a gyártó az eredetileg bemutatott Galaxy Foldot egyáltalán nem dobja piacra, vagy nem abban a formában, ahogy azt februárban demózta, illetve ahogy később az első tesztelőkhöz eljutott. Egy ilyen lépés nem lenne példa nélküli a Samsung történelmében: 2011-ben a cég pár hónapon belül átdolgozta az első generációs Galaxy Tab 10.1 -et, miután kiderült, hogy az iPad 2 lényegesen vékonyabb lett annál. Az addig legyártott példányok nagy részét a Vodafone vásárolta fel és adta el saját típusjelzés alatt (ez lett a Galaxy Tab 10.1v), míg a világpiacra egy lényegesen vékonyabb (az iPad 2-nél 0,2 mm-rel vékonyabb) kiadás került, ráadásul már eleve az akkori legújabb, tabletekre optimalizált 3.1-es android-verzióval.